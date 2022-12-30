Кременная станет третьим крупнейшим поражением армии РФ в войне 1 30.12.2022, 11:48

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Генштаб ВСУ стратегически переиграл российских генералов.

Положение войск РФ в районе Кременной плачевное. Судя по последним новостям, город уже в ближайшее время будет освобожден украинской армией. И это станет третьим крупнейшим поражением ВС РФ в этой войне.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Федоров в интервью «Можем объяснить».

Он не исключает, что уже к Новому году Кременная снова перейдет под контроль Украины. Это будет стратегическое поражение для РФ.

«Кременная играет стратегическую роль в треугольнике Сватово - Кременная - Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Рядом с Кременной проходит стратегическая трасса из Сватово в сторону Северодонецка, по которой происходит снабжение российских войск в этой агломерации. Если будет взята Кременная, а это реальная перспектива, возникнет еще более реальная перспектива окружения севера российских войск в агломерации Рубежное - Северодонецк - Лисичанск… Это откроет возможность движения ВСУ в сторону Старобельска - крупнейшего транспортного хаба (в регионе - ред.)... Старобельск играет одну из ключевых ролей в снабжении всей российской группировки на Донбассе», - объяснил Федоров.

С его слов, потеря Кременной - это результат ошибочной тактики российского генералитета, который сосредоточил усилия на бессмысленной и бесперспективной операции по взятии Бахмута, ослабив кременную группировку.

«Генштаб ВСУ здесь стратегически переиграл российский Генштаб», - подчеркнул военный эксперт.

Он обратил внимание на то, что из Кременной уже сбежала российская «администрация». И поступают сведения об отводе части войск.

Не исключено, что фронт там скоро посыпется и оккупанты бросятся в бегство. «На плечах» отступающих сил ВСУ могут продвинуться очень далеко.

Вполне реальной видится операция по освобождению той территории Луганщины, которая была захвачена после 24 февраля.

В целом, со слов Федорова, у российской армии в этой войне было два самых крупных поражения: хаотичное бегство из Харьковской области и оставление правобережного плацдарма на Херсонщине.

Кременная с высокой вероятностью станет третьим серьезным провалом ВС РФ.

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