В Беларуси с нового года значительно вырастут цены на алкоголь и сигареты

В Беларуси с нового года значительно вырастут цены на алкоголь и сигареты3
- 30.12.2022, 11:48
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На некоторые марки — в 2,2 раза.
C 2023 года в Беларуси значительно подорожают сигареты и крепкий алкоголь. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов в интервью провластной газете.
Как заявил глава Минфина, в части акцизов в 2023-м предусмотрен рост ставок. Так, подорожают акцизы сигарет с фильтром, на некоторые национальные марки (первой ценовой группы) — в 2,2 раза.
На 60,9% предусмотрен рост ставок на сигареты международных марок (второй ценовой группы).
Акцизы на крепкий алкоголь увеличат на 31,1%.
«В перечень подакцизных товаров включены электронные системы курения и системы для потребления табака», — сообщил министр финансов.