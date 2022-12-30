В Беларуси с нового года значительно вырастут цены на алкоголь и сигареты 3 30.12.2022, 11:48

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На некоторые марки — в 2,2 раза.

C 2023 года в Беларуси значительно подорожают сигареты и крепкий алкоголь. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов в интервью провластной газете.

Как заявил глава Минфина, в части акцизов в 2023-м предусмотрен рост ставок. Так, подорожают акцизы сигарет с фильтром, на некоторые национальные марки (первой ценовой группы) — в 2,2 раза.

На 60,9% предусмотрен рост ставок на сигареты международных марок (второй ценовой группы).

Акцизы на крепкий алкоголь увеличат на 31,1%.

«В перечень подакцизных товаров включены электронные системы курения и системы для потребления табака», — сообщил министр финансов.

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