Точно в цель: боец ВСУ сбил российскую крылатую ракету одним выстрелом из ПЗРК

Точно в цель: боец ВСУ сбил российскую крылатую ракету одним выстрелом из ПЗРК2
- 30.12.2022, 11:56
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Эффектный удар попал на видео.
Военнослужащий ВСУ сбил российскую крылатую ракету одним выстрелом из ПЗРК. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Воздушного командования «Юг».
Защитник радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого одним ударом попал точно в цель противника. Успешный выстрел произошел 29 декабря на юге Украины.
«Говорит и показывает радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого. Воины мобильной огневой группы точным выстрелом сбили российскую крылатую ракету», – сказано в сообщении.
При этом голос за кадром, подтвердивший попадание в цель противника, был очень радостным.
«Пуск ПЗРК произошел, сейчас наблюдаю, есть поражение цели, ракета падает. Сто процентов упала ракета», – заявил боец.
«Смотрите и заряжайтесь нашим украинским несокрушимым духом!» – добавили военные.