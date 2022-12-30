Точно в цель: боец ВСУ сбил российскую крылатую ракету одним выстрелом из ПЗРК 2 30.12.2022, 11:56

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Эффектный удар попал на видео.

Военнослужащий ВСУ сбил российскую крылатую ракету одним выстрелом из ПЗРК. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице Воздушного командования «Юг».

Защитник радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого одним ударом попал точно в цель противника. Успешный выстрел произошел 29 декабря на юге Украины.

«Говорит и показывает радиотехническая бригада имени Богдана Хмельницкого. Воины мобильной огневой группы точным выстрелом сбили российскую крылатую ракету», – сказано в сообщении.

При этом голос за кадром, подтвердивший попадание в цель противника, был очень радостным.

«Пуск ПЗРК произошел, сейчас наблюдаю, есть поражение цели, ракета падает. Сто процентов упала ракета», – заявил боец.

«Смотрите и заряжайтесь нашим украинским несокрушимым духом!» – добавили военные.

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