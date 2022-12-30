Экономист: Уменьшение ассортимента – это одна из форм дефицита 30.12.2022, 12:00

Из белорусских магазинов исчезли многие продукты для «Оливье».

Корреспонденты «Белсата» накануне рождественских и новогодних праздников составили уже традиционный рейтинг изменения цен на салат «Оливье» – одного из главных зимних блюд в Беларуси и регионе. И на этот раз у них обнаружилось сразу несколько интересных наблюдений.

Уже пятый год подряд журналисты составляют «индекс Оливье», который оценивает изменения на приготовление салата перед новогодними праздниками. И этот год не стал исключением.

Как и в прошлые разы (2018, 2019, 2020, 2021), для обзора они взяли стандартный рецепт приготовления салата. Он включает: 4 картофелины, 2 моркови, 500 граммов «Докторской» колбасы, 5 куриных яиц, 4 маринованных огурца, банку консервированного горошка и 200 граммов майонеза.

Продукты исчезли

Цены на ингредиенты журналисты традиционно смотрели на популярном у белорусов сайте доставки продуктов. И вот тут их ждало первое удивление. Обычно из год в год они находили практически один и тот же набор продуктов с небольшими изменениями относительно тех товаров, которых по каким-то причинам не было на сайте. Но теперь старой осталась только докторская колбаса, а все другие наименования и марки просто полностью исчезли из поиска. Например, поиск консервированного горошка «Globus» показывал самые настоящие глобусы с морями, океанами и континентами.

В итоге им пришлось вместо почти идентичного прошлым годам набора ингредиентов составлять совершенно новый, конечно, подбирая его по ближайшим показателям объема и, как кажется, качества.

В итоге собрать «старый новый» салат «Оливье», конечно же, удалось, но гарантировать, что по вкусу он остался идентичным прошлогоднему, гарантировать не могут.

По итогу, морковь подорожала на 30,4%, яйца – на 9,1%, а колбаса – на 7,2%. Но вместе с тем картофель подешевел на 45,5%, горошек – на 21,2%, майонез – на 5,2%, а консервированные огурцы – на 1,6%. В результате по сравнению с 2021 год общая стоимость салата снизилась на 71 копейку.

Дефицит и ухудшение качества?

В комментарии академический директор Исследовательского центра BEROC Екатерина Борнукова высказала мнение, что исчезновение из магазина прежних наименований ингредиентов может быть вызвано дефицитом.

«Уменьшение ассортимента – это одна из форм дефицита», – подчеркнула экономист.

Также, по ее мнению, это может быть отражением того, что магазин «решил просто уменьшить свой ассортимент, так как введенные ограничения на наценки, очень сильно ограничивают те расходы, которые могут нести ритейлеры».

«Если раньше могли себе позволить хранить, например, пять сортов картофеля и десять видов маринованных огурцов, то сейчас вынуждены очень сильно ужиматься и предлагать набор товаров по ассортиментному минимуму», – подчеркнула Екатерина Борнукова.

При этом она не исключает, что при сужении ассортимента уменьшение цены товаров могло произойти за счет качества продаваемых продуктов, а не за счет снижения каких-то наценок.

«Можно ожидать и того, что качество было затронуто. И это тоже немаловажный аспект», – добавила собеседница.

В любом случае дефицит и сужение ассортимента, даже при условии снижения цены, усугубляет ситуацию для покупателя. И положительным образом это охарактеризовать нельзя, заключила экономист. По словам Екатерины Борнуковой, есть вопросы также относительно того, как долго продержатся действующие цены.

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