В Севастополе прогремели мощные взрывы

В Севастополе прогремели мощные взрывы1
- 30.12.2022, 12:03
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Их слышали сразу в нескольких районах.
В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, в городе прозвучал мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.
Уточняется, что во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.