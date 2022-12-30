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В Севастополе прогремели мощные взрывы

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  • 30.12.2022, 12:03
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В Севастополе прогремели мощные взрывы

Их слышали сразу в нескольких районах.

В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По информации местных жителей, в городе прозвучал мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.

Уточняется, что во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.

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