«Шахеды» летят в Украину в том числе и из Беларуси

«Шахеды» летят в Украину в том числе и из Беларуси1
- 30.12.2022, 12:06
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Украинский эксперт оценил ситуацию с упавшей в Брестской области ракетой.
По официальным источникам Беларуси, вчера в промежутке с 10-ти до 11-ти с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение ракеты комплекса С-300, которую режим Беларуси назвал «украинской».
Оценку ситуации в комментарии для «Радыё Рацыя» дал директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос:
– С территории Беларуси были запуски иранских дронов. На территории Беларуси находятся российские ракеты, и соответственно мы можем представить себе и представить это. Я не знаю, чья это ракета, возможно украинская, российская, белорусская. В данном случае не имеет значения. А имеет значение, что с территории Беларуси запускались по нашей территории иранские дроны. То, что происходит, это вина России.
Известно, что утром 29-го декабря российская армия обстреляла территорию Украины ракетами, а также иранскими дронами, прилетевшими со стороны северной украинской границы, вероятно, из Беларуси.