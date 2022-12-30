«Шахеды» летят в Украину в том числе и из Беларуси 1 30.12.2022, 12:06

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Украинский эксперт оценил ситуацию с упавшей в Брестской области ракетой.

По официальным источникам Беларуси, вчера в промежутке с 10-ти до 11-ти с территории Украины на территорию Беларуси зафиксировано падение ракеты комплекса С-300, которую режим Беларуси назвал «украинской».

Оценку ситуации в комментарии для «Радыё Рацыя» дал директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос:

– С территории Беларуси были запуски иранских дронов. На территории Беларуси находятся российские ракеты, и соответственно мы можем представить себе и представить это. Я не знаю, чья это ракета, возможно украинская, российская, белорусская. В данном случае не имеет значения. А имеет значение, что с территории Беларуси запускались по нашей территории иранские дроны. То, что происходит, это вина России.

Известно, что утром 29-го декабря российская армия обстреляла территорию Украины ракетами, а также иранскими дронами, прилетевшими со стороны северной украинской границы, вероятно, из Беларуси.

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