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Войска РФ попали в стратегический тупик на восточном фронте

  • 30.12.2022, 12:26
Войска РФ попали в стратегический тупик на восточном фронте

Битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну.

Военный эксперт Денис Попович отметил, что на Бахмутском направлении россияне пытаются атаковать укрепленные позиции ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике. Нет продвижения с их стороны, но и с нашей стороны тоже нет продвижения. Россияне пытаются атаковать под Бахмутом, продолжаются позиционные бои. Они кровопролитны и разрушительны, но Бахмут держится», - заметил Попович.

По словам военного эксперта, битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну.

«Бахмут - это второй Верден (Верденская битва, - ред.) Битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну. Россияне пытаются атаковать укрепленные позиции и волнами бросают людей. Продвигаются на 100-200 метров, а затем ВСУ их выбивают. на Луганском направлении», - добавил Попович.

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