Войска РФ попали в стратегический тупик на восточном фронте 30.12.2022, 12:26

Битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну.

Военный эксперт Денис Попович отметил, что на Бахмутском направлении россияне пытаются атаковать укрепленные позиции ВСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала «Эспрессо».

«На восточном фронте россияне находятся в стратегическом тупике. Нет продвижения с их стороны, но и с нашей стороны тоже нет продвижения. Россияне пытаются атаковать под Бахмутом, продолжаются позиционные бои. Они кровопролитны и разрушительны, но Бахмут держится», - заметил Попович.

По словам военного эксперта, битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну.

«Бахмут - это второй Верден (Верденская битва, - ред.) Битва под Бахмутом напоминает Первую мировую войну. Россияне пытаются атаковать укрепленные позиции и волнами бросают людей. Продвигаются на 100-200 метров, а затем ВСУ их выбивают. на Луганском направлении», - добавил Попович.

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