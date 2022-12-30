Из Беларуси в РФ летит самолет-наводчик ракет «Сергей Атаянц» 5 30.12.2022, 12:34

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Борт поднялся с аэродрома в Мачулищах.

Из Беларуси в РФ возвращается самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У «Сергей Атаянц», который используют для корректировки ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы.

«Из Беларуси летит ДРЛО А-50 ВКС РФ. По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц» с рег. номером RF-93966, взлетевшего с аэродрома в Мачулищах в 10:12, летит из Беларуси в РФ», - сообщили наблюдатели.

Отмечено, что в Беларуси этот российский разведывательный самолет находился с 14 декабря.

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