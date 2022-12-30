«Хозяин-иранец не хотел продавать в Россию» 9 30.12.2022, 12:41

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Белорус рассказал о покупке редкого автомобиля.

Марку Cadillac сложно назвать бестселлером для наших широт: во многом из-за цены и стоимости обслуживания на автомобили засматриваются лишь прожжённые фанаты. Сегодня журналисты av.by пообщались с одним из таких. Белорус охотился за седаном CTS, а нашёл практически жемчужину — идеальное состояние так удивило нынешнего владельца, что мужчина решил поделиться впечатлениями с читателями портала.

«Хозяин-иранец не хотел продавать в Россию»

Минчанин Никита эксплуатирует американский седан Cadillac CTS всего несколько месяцев, однако эмоций от авто накопил немало.

— Я люблю лишь автомобили, сделанные в США. Другие марки не интересны, — говорит мужчина. — До этого ездил на 3,5-литровом Dodge Intrepid в RT-комплектации, которая была единственной в Беларуси. Следующие машины мы рассматривали только среди «американцев».

— А почему именно Cadillac?

— У нас была определённая сумма и год — этим критериям автомобиль и должен был отвечать. По параметрам среди авто из Америки подходил лишь «Кадиллак». Конечно, в список попали также Chrysler 300C и Pacifica, но почему-то особое внимание привлёк Cadillac — возможно, своей харизмой.

— Выбор кандидатов оказался небольшим: модель CTS слабо распространена в нашей стране, а мы изучали именно её. Были мысли посмотреть ещё «паркетник» SRX, но он не понравился.

«Ситиэс» я все пересмотрел через подборщиков. Седанов в продаже «висело» немного — лишь шесть экземпляров, которые ребята проверили вдоль и поперёк. Купленный в итоге Cadillac был в превосходном виде. А вот переговоры с продавцом вышли очень занимательными.

— Машина оказалась действительно в идеальнейшем состоянии, хотя ей более десяти лет. CTS всё время находился в Беларуси и даже приобретался у официального дилера («Мультимоторс») в 2010 году. Сначала седаном пользовалась девушка, которой автомобиль купил муж, а после иномарка пять лет эксплуатировалась иранским студентом. Пока Мостафи учился, он активно ездил, но перед окончанием университета выставил авто на продажу.

— Так вот этот студент все пять лет владения холил и лелеял «Кадиллак». Конечно, не сказать, что состояние близко к заводскому, но около того, — подмечает Никита. — Машина — просто конфетка во всех отношениях: как по технике, так и по электрике и внешнему виду. Всё чётко!

— Мостафи, прошлый владелец Cadillac CTS, отдавал машину с одним главным условием. Он рассказывал, что приезжало очень много желающих из России, ведь там ценник этой модификации в таком состоянии начинается с $14 тысяч. При реализации в РФ была возможность даже заработать на автомобиле, однако иранец отказывался. Ему хотелось продать фанату, который ценил и любил бы марку или модель. При встрече он мне устроил настоящий допрос, уточняя, зачем машина и почему нужен конкретно CTS. Только после интервью он согласился её мне продать.

Белорус также поясняет, отчего данный «Кадиллак» в России особенно востребован. В соседней стране действует налог на авто мощнее 250 сил — суммы платежей весьма солидные. Оттого модификация CTS c 2,8-литровым двигателем (208 л. с.) популярнее, чем 318-сильная версия на 3,6 л.

— Поэтому россияне очень любят моторы LP1 объёмом 2,8 литра. Соответственно, на «вторичке» они стоят даже дороже, чем 3,6-литровые.

— Через автоподборщиков машина была проверена ещё раз. Оригинальный пробег подтвердился — 218 400 км, — подчёркивает Никита. — Очевидно, что за «Кадиллаком» смотрели первый хозяин и второй. Получается, я — третий. Буду точно так же ухаживать.

— Кузов преимущественно в родной краске. Правда, ещё первый владелец пожелал провести «антихром», поэтому все хромированные элементы окрашены в чёрный. Делал это он у официального дилера — заказывал как «доп». В итоге Cadillac получил полностью чёрный кузов и такого же цвета литые диски. Внутри — тоже чёрный кожаный салон.

Второй владелец поддерживал эту стилистику, кое-где обновляя ЛКП, — всё-таки машина не новая. На передней части присутствовал пескоструй, поэтому они снимали элементы и подкрашивали их в детейлинг-центре. Думаю, после зимы и сам займусь этим вопросом: возраст автомобиля даёт о себе знать. Бампер, фальшрешётка радиатора и пластиковое навесное имеют маленькие сколы. Не исключаю, что для их устранения достаточно будет полировки.

— Машина без шпатлёвки — проверяли толщиномером. Очагов ржавчины тоже нет! Вторичные окрасы присутствуют везде (кроме капота, крыши и крышки багажника): они производились при иранском студенте. Как он сказал, у нас палящее солнце, из-за чего краска выгорает.

«„Жрёт“ немного: до 10 литров бензина»

Второе поколение Cadillac CTS презентовали в начале 2007 года, причём сразу в трёх вариациях, что бывает нечасто. В отличие от дебютной генерации, машина получила исполнения в кузове седан, универсал и купе. Для российского рынка автомобиль выпускали методом крупноузловой сборки на калининградском заводе «Автотор».

— Как бы то ни было, это «Кадиллак», а он не даёт задора от динамики. На нём хочешь ездить мягко и спокойно, хотя машина способна погонять. Задний привод, «коробка» с ручным переключением в спортрежим и отключением антипробуксовочной системы — всё провоцирует полихачить. Оказавшись за рулём, ты наслаждаешься мягкостью, вальяжностью и эффектным внешним видом.

— У этого двигателя большой потенциал. V-образная «шестёрка» на 208 сил имеет крутящий момент в 260 Нм, что немало, поэтому мотор хорошо подхватывает с «низов». Шестиступенчатая АКПП перерабатывает весь момент, слаженно действуя с двигателем. Да и в целом это проверенная и надёжная пара. Возможно, «чиповка» и прочий тюнинг что-то добавят машине, но зачем, когда тачка и так кайфовая! Если BMW вызывает желание постоянно «дубасить», то Cadillac для спокойной езды.

Для любителей погонять есть 6,2-литровый двигатель (557 л. с.) в CTS этого поколения. Его устанавливали на «заряженные» версии CTS-V.

— «Жрёт» машина относительно немного: в городе расходует 10 литров бензина, по трассе — 6,8—7,2. Значения действительно очень хорошие, учитывая двигатель объёмом 2,8 л. Мы проверяли данные «бортовика» по количеству залитого бензина, делая тестовый замер.

— По технической части вопросов к автомобилю было ноль: ни течей, ни люфтов, ни дёрганий, ни скрипов — идеально, одним словом. Машину осматривали на подъёмнике — убедились в хорошем состоянии кузова.

— У бывшего владельца были все документы по замене подвески. Она новая, причём, судя по чекам и выпискам, заказывались все комплектующие в Америке. Мостафи денег на машину не жалел. За месяц до продажи он заменил цепи ГРМ, но в комплекте с CTS отдал старые, просто положив их в коробочку.

— Автоматическая трансмиссия здесь Hydra-Matic 6L50 — КПП от General Motors, которая ставится на Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. Она достаточно ресурсная и способна переварить крутящий момент до 500 Нм. Сама «коробка» здесь просто огромная: в неё нужно 12 литров масла при полной замене. На детали установлено два радиатора охлаждения, чтобы эта «бандура» не перегревалась. И двигатель, и АКПП весьма ресурсные, если не забывать менять масло почаще.

— Прошлый владелец обновлял масло в двигателе каждые 7 тысяч километров, в «коробке» — через 50 тысяч километров. Думаю, если продолжить регулярно менять техжидкости, эти агрегаты будут вечными.

«Дверь на разборке — от $900!»

По словам Никиты, запчасти на Cadillac CTS найти сложнее, чем, к примеру, для автомобилей европейских брендов. Однако не настолько, чтобы назвать компоненты дефицитными.

— Комплектующих хватает, пускай отдельные позиции и придётся поискать. Допустим, замена цепей ГРМ: полный комплект со звёздочками, натяжителями, успокоителями и сальниками стоит 1 000 рублей. Это цена за крепкую серединку по качеству — безусловно, можно купить и более дешёвый вариант. Добавьте ещё 100 долларов за работу по замене, и получится сумма в $500.

— Поставить «бошевские» тормозные колодки по кругу мне обошлось в 100 рублей — совсем недорого. Выбор тормозных дисков большой: доступны как Patron или Nakayama (около 150 BYN за единицу), так и оригинальные General Motors за космические деньги (от 1 000 BYN за диск).

— Запчасти, которые не купить в магазине, можно найти на разборке — там комплектующих тьма! Капоты, крылья, стёкла, крышки багажника, а также внутреннее наполнение: патрубки, сиденья и прочее. Продаются даже двигатели и «коробки», причём за относительно небольшие суммы. Всё-таки модель редкая, из-за чего на разборках пытаются хоть за сколько продать запчасти. К примеру, бэушный оригинальный суппорт стоит 15 рублей. Попробуй на «пятёрку» BMW отыскать элементы за такие деньги!

— «Кузовщину» на любые автомобили бывает проблематично найти, и Cadillac здесь не исключение. Дверь на разборке — 900—1 000 долларов, причём на всю страну может быть два комплекта. Бампер передний — $850, фары — по 200 долларов. Единственная деталь, цена которой приятно удивляет, — новое лобовое стекло. Оно доступно за 260 рублей.

— Передать чувство от владения «Кадиллаком» сложно. Люди оборачиваются на тебя, сворачивая шеи, когда ты едешь в автомобильном потоке. Непросто объяснять то, что нужно самому почувствовать. Мы с супругой влюбились во внешний вид CTS, а полюбили за её потребительские качества. Она бесподобно рулится, отлично и мягко едет, каждый переключатель находится на своём месте.

— В Cadillac CTS установлен очень умный бортовой компьютер, действительно неплохой для автомобиля 2009 года выпуска. Он анализирует техническое состояние машины. Больше всего меня удивила информация о степени износа моторного масла и его давлении.

Владелец убеждён, что при своём возрасте Cadillac CTS не выглядит устаревшим. Этому способствует класс автомобиля.

— Внутренняя отделка очень дорогая! Дверные карты и центральная панель обшиты натуральной кожей. Местами встречаются вставки из дерева. Дисплей мало того, что цветной, так ещё и сенсорный. Отделка руля комбинированная — из дерева и кожи.

— Комплектация здесь не максимальная, но богатая: есть датчики давления в шинах, навигация, ТВ, USB, подогревы и вентиляция сидений, парктроник, громкая связь, Bluetooth, контурная подсветка салона и двухзонный климат-контроль. Одним словом, «Кадиллак»! Очень нравится автомобиль, поэтому о продаже даже не задумываюсь.

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