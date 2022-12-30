«Укрощение строптивых» дается Путину плохо 1 Виталий Портников, «Грани»

30.12.2022, 12:43

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Виталий Портников

Россия опозорилась в Нагорном Карабахе.

В Ереване уже вполне громко и публично говорят о давлении, которое Россия оказывает на Армению. Премьер-министр страны Никол Пашинян, недавно отказавшийся подписывать итоговый документ прошедшего в армянской столице саммита ОДКБ, заявил президенту России Владимиру Путину, что российские «миротворцы» не справляются со своими функциями. Но ничего удивительного в этом нет.

Успех Азербайджана во второй карабахской войне, как правило, объясняют лучшей подготовкой к войне и современной технической оснащенностью. С этим трудно не согласиться. Однако главный секрет успеха Азербайджана связан с уверенностью армянского руководства и общества в том, что Россия не даст Армению в обиду.

В этом и состояла фундаментальная ошибка, и отсюда же непонимание того, почему так счастливо для Армении завершилась первая война в Карабахе. Тогда в Москве были заинтересованы в поражении Азербайджана прежде всего потому, что хотели краха правительства Абульфаза Эльчибея и стремились установить контроль над азербайджанскими энергетическими ресурсами. Но с тех пор многое изменилось. Режим, который установился в Азербайджане, между прочим, именно благодаря поражению в первой карабахской войне, - режим клановой семейной власти - намного ближе и понятнее Владимиру Путину, чем власть, которая установилась в Армении после победы народного восстания в этой стране и краха пророссийских коррумпированных кланов бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна.

Поражение Армении во второй карабахской войне должно было стать для армян уроком, показательной поркой: вот что бывает с теми, кто не ценит российских ставленников. Примерно так же, как нападение на Украину в 2014 году - наказание за Майдан, а нападение в 2022 году - прямое следствие отказа нового президента Владимира Зеленского от капитуляции перед Россией и его решения начать санкционное преследование украинского наперсника Путина Виктора Медведчука.

Как и в случае с Украиной, в случае с Арменией в Кремле просчитались. Горечь поражения оказалась несравнима с тем отвращением, которое армяне испытывают к коррумпированным марионеткам Москвы. Пашинян сберег власть. Именно поэтому «наказание Армении» будет продолжаться вплоть до краха действующей армянской власти. Но на месте президента Азербайджана я бы не обольщался. Потому что если рухнет Армения, Азербайджан последует за ней.

Секретарь армянского Совбеза Армен Григорян сформулировал политическую программу Москвы. Для меня она не нова. Украина и Беларусь должны исчезнуть, «войти в Россию областями», после чего можно будет стереть из сознания их жителей саму память об украинском и белорусском народе. И это не фантастика, мне кажется, после того как жителей Херсона, этнических украинцев, без зазрения совести объявляли русскими.

К России может быть присоединена и часть территории Казахстана. А вот те страны, жителей которых нельзя будет объявить «русскими», втянут в «союзное государство» - вот вам и Советский Союз ХХІ века, без коммунистической партии, зато с ФСБ.

Разумеется, страны, чье население научилось само выбирать свою власть и отвечать за свой выбор, вызывают у Москвы особое беспокойство. Относительно Беларуси или Азербайджана волнения на данном этапе нет, потому что считается (вполне возможно, ошибочно), что для их поглощения достаточно сломать волю первых лиц. В случае с Украиной и Арменией нужно сломать волю самих народов, убедить их, что сопротивление бесполезно - даже если ради этого нужно будет превратить Украину в ледяную пустыню. Это несложный план, подлый и неосуществимый. Но сколько человеческих судеб уже сломано ради удовлетворения шизофренических иллюзий Владимира Путина и его соотечественников!

Ну и, наконец, после заявлений о давлении на Армению понятнее становится смысл поездки Нэнси Пелоси и других американских конгрессменов в Ереван, многим казавшейся странной в разгар войны против Украины - как же так, после визитов в Украину и на Тайвань приезжать в страну, являющуюся союзницей России, участвующую в российских интеграционных проектах и терпящую российские военные базы на своей земле!

Но Пелоси прилетала поддержать народ, который не побоялся бросить вызов власти в собственной стране и своему страшному «союзнику». Потому что только свободный народ может постоять за себя и найти пути выхода из любого кризиса.

Для людей, подчиненных диктатору, любая дорога ведет в пропасть - даже путь, который кажется дорогой победы. Доказывать это нет нужды, достаточно просто вспомнить о судьбах советских людей и народов СССР после 9 мая 1945 года.

Виталий Портников, «Грани»

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