Белорусы смогут и дальше получать гуманитарные визы в Польше 2 30.12.2022, 12:48

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МИД Польши продлил возможность получения гуманитарных виз на территории страны.

Опубликовано обновленное решение Министерства иностранных дел Польши о выдаче виз белорусам на территории Польши.

Согласно документу, который вступит в силу 1 января, граждане Беларуси смогут подать документы на визу на территории Польши до 31 марта 2023 года.

Подать документы на гуманитарную визу могут белорусы, которые:

- уже находятся в Польше на основании действующей гуманитарной визы.

- Прибыли в Польшу с территории Украины, где находились легально.

- Въехали в Польшу на основании национальной визы Poland. Business Harbour.

Получается, обладатели визы PBH теперь тоже смогут получить гуманитарную визу на территории Польши.

Подчеркнем, что изменения вступят в силу уже с 1 января 2023 года.

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