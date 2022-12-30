Белорусы смогут и дальше получать гуманитарные визы в Польше

Белорусы смогут и дальше получать гуманитарные визы в Польше2
- 30.12.2022, 12:48
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МИД Польши продлил возможность получения гуманитарных виз на территории страны.
Опубликовано обновленное решение Министерства иностранных дел Польши о выдаче виз белорусам на территории Польши.
Согласно документу, который вступит в силу 1 января, граждане Беларуси смогут подать документы на визу на территории Польши до 31 марта 2023 года.
Подать документы на гуманитарную визу могут белорусы, которые:
- уже находятся в Польше на основании действующей гуманитарной визы.
- Прибыли в Польшу с территории Украины, где находились легально.
- Въехали в Польшу на основании национальной визы Poland. Business Harbour.
Получается, обладатели визы PBH теперь тоже смогут получить гуманитарную визу на территории Польши.
Подчеркнем, что изменения вступят в силу уже с 1 января 2023 года.