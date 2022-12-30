Избивали лежачего ногами: видео скандальной драки, устроенной кадыровцами в Симферополе 30.12.2022, 12:50

5,522

Посетитель одного из ресторанов вступился за свою девушку.

В соцсетях обнародовали видео скандальной драки во временно оккупированном РФ Симферополе, одним из участников которой был представитель чеченского диктатора Рамзана Кадырова Хасан Ибрагимов.

Обнародованные кадры были сняты камерой наблюдения возле одного из местных ресторанов, где он вместе со своими людьми жестоко избил одного из посетителей, вступившегося за свою девушку.

Several high-ranking Kadyrovskis have been detained after they attacked a man and his girlfriend in front of a nightclub in Russian-occupied Simferopol. One of them is Khasan Ibrahimov, deputy commander of the Akhmat detachment.

TikTok cowards.#Simferopolpic.twitter.com/DmKcDwFSCd — (((Tendar))) (@Tendar) December 30, 2022

Угомонить кадыровцев смогли лишь прибывшие на место силовики, да и то не сразу.

Помимо Ибрагимова, в нападении участвовали еще несколько человек из спецотряда СОБР Ахмат.

У Кадырова участие его людей в драке отрицали, утверждая, что все это «фейк», однако опубликованное видео свидетельствует об обратном.

На нем видно, как они толпой нападают на мужчину, а когда тот падает, продолжают избивать его ногами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».