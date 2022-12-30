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Избивали лежачего ногами: видео скандальной драки, устроенной кадыровцами в Симферополе

  • 30.12.2022, 12:50
  • 5,522
Избивали лежачего ногами: видео скандальной драки, устроенной кадыровцами в Симферополе

Посетитель одного из ресторанов вступился за свою девушку.

В соцсетях обнародовали видео скандальной драки во временно оккупированном РФ Симферополе, одним из участников которой был представитель чеченского диктатора Рамзана Кадырова Хасан Ибрагимов.

Обнародованные кадры были сняты камерой наблюдения возле одного из местных ресторанов, где он вместе со своими людьми жестоко избил одного из посетителей, вступившегося за свою девушку.

Угомонить кадыровцев смогли лишь прибывшие на место силовики, да и то не сразу.

Помимо Ибрагимова, в нападении участвовали еще несколько человек из спецотряда СОБР Ахмат.

У Кадырова участие его людей в драке отрицали, утверждая, что все это «фейк», однако опубликованное видео свидетельствует об обратном.

На нем видно, как они толпой нападают на мужчину, а когда тот падает, продолжают избивать его ногами.

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