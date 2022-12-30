Русские оккупанты под Бахмутом бросают раненых товарищей на поле боя 14 30.12.2022, 12:59

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Бойцы ВСУ опубликовали видео.

Российские оккупанты на Бахмутском направлении бросают своих товарищей на поле боя. Речь идет как о раненых, так и о телах погибших.

Об этом свидетельствует видео украинских защитников, которое было снято с высоты. Кадры опубликовал Telegram-канал «Третья сила».

«Бахмутское направление. Российские фашисты бросают своих на поле боя, как мертвых, так и живых. Для Путина это обычное мясо. Мясо, которым массово забрасывают украинскую землю», – говорится в публикации.

На видео можно увидеть последствия огневого поражения позиций врага Вооруженными силами Украины. В результате оккупанты понесли потери – несколько российских военных погибли.

Заметен лишь один, которому удалось выжить, однако из-за ранения он не смог передвигаться и покинуть место удара.

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