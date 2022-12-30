Белорусы столкнулись с двойными списаниями за поездку в «Яндекс Go» 8 30.12.2022, 13:02

1,498

В чем причина?

В последнее время «Онлайнер» получил несколько очень похожих сообщений от читателей. Все они жаловались на двойные списания за поездки в «Яндекс Go». Были отдельные утверждения, что одна и та же сумма списывалась (либо блокировалась на счете) даже больше двух раз. В некоторых случаях возврата уже удалось добиться, кто-то все еще ждет восстановления верного баланса своего счета. Что же произошло?

Некоторая системность прослеживается. С проблемой столкнулись люди, у которых в качестве средства оплаты указана банковская карта. Списывались всякий раз суммы, равные стоимости поездки.

Чтобы выяснить, что произошло, клиенты обращались и в техподдержку «Яндекс Go», и к специалистам банков.

Вот как описывает проблему одна из наших читательниц: «Если не ошибаюсь, это было 14 декабря. Заказали такси, оплатили с карты поездку. Только вот списание произошло два раза. Писали в поддержку в приложении. Вначале оператор убеждал, что это не списание, а просто банк заморозил сумму и что якобы такое иногда бывает. Обещали разобраться в ситуации. Через несколько дней в выписке деньги были уже не заблокированы, а именно второй раз списаны — я предоставляла в поддержку выписку. Там снова ответили, что разберутся. На вопрос, когда же разберутся, никакого дельного ответа нет, только что-то в стиле „как только, так сразу“. Прошло две недели, деньги не вернули и никаким другим образом не компенсировали (могли дать какой-нибудь промокод хотя бы на эту сумму). Ситуация точно связана не с банком, потому что списание было с карты одного банка, а я знаю девушку, столкнувшуюся ровно с такой же проблемой, но у нее карта другого банка. Что делать в такой ситуации?»

Что делать — это главный вопрос, которым задаются те, кто оказался в схожей ситуации.

За комментарием журналисты обратился в пресс-службу «Яндекс Go».

«Недавно на стороне банка-партнера произошел технический сбой — проблему оперативно решили. Дополнительные списания отменены, и, по нашим данным, средства уже были возвращены пользователям. Пользователям, столкнувшимся с двойным списанием, рекомендуем проверить выписку из своего банковского приложения — так проще отследить возврат средств», — пояснили там.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».