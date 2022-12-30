Встретить Новый год в Европе: три волшебных зимних направления 30.12.2022, 13:13

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фото: Марина Григоренко

Популярные у туристов места, которые удивляют приятными ценами.

Туристам, которые опасаются завышенных цен и чрезмерных толп на популярных зимних направлениях в Европе вроде Швейцарии или Австрии, предлагают обратить внимание на три альтернативных направления на континенте, которые не только столь же великолепны, но и очень бюджетны.

Как пишет Travel Off Path, после того, как границы Европы вновь полностью открылись после вспышки пандемии коронавируса, спрос на отдых в регионе продолжает расти в геометрической прогрессии, что приводит к увеличению стоимости перелетов и проживания по всему континенту.

Тем не менее, есть несколько мест, где посетители могут быть защищены от пагубных последствий инфляции и где туризм только начал расти.

Топ-3 живописных города Европы с приятными ценами

1. Сибиу, Румыния. Этот небольшой живописный городок в самом сердце Трансильвании почти с тысячелетней историей, недалеко от популярных туристических мест Брашов и Клуж-Напока, окутан мистикой и невероятно доступен по европейским стандартам. В среднем месячное пребывание здесь будет стоить около 500 долларов США без учета арендной платы.

фото: Марина Григоренко

Туристов здесь ждут невероятной красоты улочки с разноцветными домиками, отличительной чертой которых являются окошки на крышах в форме глаз, а также множество городских легенд и уютные рестораны.

2. Банско, Болгария. Это ведущий горнолыжный курорт страны, окруженный заснеженными горами Пирин, который идеально подойдет для тех, кто хочет сэкономить и одновременно получить доступ к качественным услугам без взимания высоких комиссий. Кочевники, которые особенно облюбовали эту местность нынешней зимой, могут прожить в Банско всего за 745 долларов США в месяц.

фото: ua.depositphotos.com

Помимо горнолыжного отдыха, туристы здесь смогут отправиться на экскурсии в близлежащие города или понежиться в СПА на минеральных источниках.

3. Таллинн, Эстония. Столица самой восточной балтийской страны не получает и половины того признания, которого она на самом деле заслуживает. В этой компактной средневековой жемчужине достаточно достопримечательностей, чтобы занять туристов на несколько дней, а когда идет снег – легко можно почувствовать себя будто в зимней сказке.

фото: Марина Григоренко

Город, исторический центр которого считают одним из самых сохранившихвся в Европе со времен Средневековья, известен сложным лабиринтом мощеных улиц, окруженных оборонительными башнями и заполненных антикварными магазинами и каменными тавернами, которые стояли здесь веками.

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