«Доверие к банкам у белорусов после этого потрясения не вернулось» 1 30.12.2022, 13:23

1,372

Чем удивлял белорусский рынок недвижимости в 2022-ом году.

Начало войны в Украине напугало белорусов – многие следили за новостями, отложив мысли о недвижимости на потом. Резко подскочил курс доллара, а потом прошел слух, что валютные вклады могут и не отдать в валюте. Тогда белорусы пошли в банки снимать сбережения, передает «Белсат».

Тренд года: спасаем сбережения

Извлечь вклады было сложно – банки расставались с ними частями – где-то можно было снять не больше тысячи, где-то не больше трех в месяц. Ажиотаж спал, деньги все-таки вернули в валюте, но доверие к банкам после этого потрясения не вернулось. Единственным надежным вариантом население считает вложение денег в квадратные метры. Собственно, с лета спасением сбережений люди и занимаются. По количеству сделок уходящий год стал рекордным для Минска. Причем агентства недвижимости заявляют, что за каждой четвертой купленной в столице квартире стоит житель региона. Это говорит не о массовом переселении, а скорее о том, что недвижимость в Минске в народном сознании – более ликвидна.

Кредитная ставка года – 27%

Кредиты на недвижимость – то, за что покупают жилье во всех цивилизованных странах мира. У нас кредиты регулярно исчезают, а потом возвращаются под такие проценты, что годятся разве для отмывания средств. Максимальные ставки по кредитам на жилье фиксировались в апреле. От 23% до 27% годовых.

Благо, к осени пошли вниз и вот мы наблюдаем 17,56% для всех и 17,05% при строительстве жилья с государственным застройщиком.

Тех, кто уже «хапнул» дорогой кредит, государственные банки решили поддержать – для них ставки снизили до 18% годовых.

Недострой года

Однозначную пальму первенства получает «тонущий дом на Купревича». Дом в микрорайоне Уручье-2 расположен через дорогу от Музея валунов. Высотка пользовалась большой популярностью среди покупателей — квартиры в новостройке раскупались сразу после выхода проектных деклараций. На этапе фундамента стоимость квадратного метр тут была $ 1080, и в эту цену была включена стоимость машиноместа.

Застройщиком выступил Минский домостроительный комбинат. Ключи дольщикам обещали в январе. Когда дом уже был достроен на 98%, выяснилось, одна из секций г-образной высотки кренится, поскольку не выдерживает несущий грунт. Весь год МДК потратил на попытку укрепить тонущий дом, а дольщики – добиться компенсации или ключей.

Записали пару видеообращений к Лукашенко, но госстройнадзор отказывается принять дом в эксплуатацию.

«Достроили!» года

ЖК «Лазурит» — 37-этажный (жилых этажей 33) комплекс, расположенный на проспекте Победителей в Минске, начали строить еще в 2011 году. Сдать тогда обещали в 2016-м. Так что в 2022-м сдали один из самых старых долгостроев столицы.

Сносы года

В четырехугольнике: Логойский тракт — Волгоградская — Кнорина — Севастопольская начался снос сталинских двухэтажек и частных домов. Эта площадка близка к центру, тут будут строить, в основном, 16-этажные двухподъездные панельные дома.

Пальму первенства сноса года этот участок делит с еще одним — в границах улиц Щедрина – Нововиленская – Червякова – Пригородная – Гая. Первыми под бульдозер определены частные дома между улицами Щедрина и Орловской.

Жители Сельхозпоселка в 2015-м массово протестовали против сноса своих усадеб. Сейчас времена такие, что они молча ждут оценщика и надеются, что квартиры взамен им дадут хотя бы не слишком далеко от центра. Их дома снесут, чтобы построить жилье для многодетных и очередников.

Цены года

Весной довольно резко открылись продажи в нескольких каркасно-блочных новостройках у метро. Впервые с 2016-го минчане увидели цены «по тысяче». Квадратный метр в больших квартирах – от 900 долларов, в двухкомнатных – от 1050, в маленьких квартирах – от 1100.

Уже летом застройщики увидели хороший спрос и подняли цены в среднем на 100 долларов за квадратный метр.

Весной же подешевело вторичное жилье. Самая серьезная просадка – у хрущевок и старых панелек. Цена квадратного метра в двухкомнатной квартире – от 950 долларов.

Тем не менее, сделки в среднем идут в более высоком ценовом диапазоне. Повторюсь, люди больше спасают сбережения, чем улучшают жилищные условия. Ликвидные квартиры – в домах посвежей, у метро, с ремонтом – уже около $1350 за квадратный метр в двухкомнатной квартире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».