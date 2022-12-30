По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога

По всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога3
- 30.12.2022, 13:29
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Первый удар РФ пришелся по Черниговской области.
В Украине сегодня, 30 декабря на второй день после массированной ракетной атаки снова объявлена масштабная воздушная тревога. Опасность есть во всех регионах, сообщает РБК-Украина.
В Черниговской области сбили российский беспилотник «Орлан»
«Воздушными Силами в Черниговской области сбит «Орлан» московитов», - сообщает ОК «Север».
Оккупанты обстреляли один из городов в Черниговской области, есть жертва
По словам заместителя главы ОП Кирилла Тимошенко, речь идет о Семеновке.
«Оккупанты обстреляли населенный пункт, предположительно применив ствольную артиллерию. Зафиксировано три прилета. В городе исчезла электроэнергия. Сейчас известно об одном погибшем. Информация уточняется», - написал он.