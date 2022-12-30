Стало известно, какие поддельные банкноты чаще всего находят в Беларуси 30.12.2022, 13:35

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Количество фальшивых долларов выросло на 87,7%.

В Беларуси за январь-сентябрь нашли 705 поддельных банкнот. Об этом сообщает Нацбанк. Это на 19,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Количество выявленных поддельных долларов увеличилось на 87,7%. Уменьшилось на 68,5% число выявленных поддельных российских рублей, на 27,3% — евро», — уточнили в Нацбанке.

В обращении нашли также семь белорусских поддельных банкнот (годом ранее — три). Это банкноты номиналом 10 и 100 рублей (по одной), 50 рублей (две), 20 рублей (три).

«В двух подделках номиналом 20 рублей произведена имитация водяного знака красящим веществом белого цвета. Остальные выявленные поддельные белорусские рубли изготовлены без имитации элементов защиты», — пишет регулятор.

Что касается долларов, то чаще всего в Беларуси в этом году находили поддельные банкноты номиналом в 100 и 50 долларов.

В основном поддельные деньги выявляли в этом году в Минске — 66,5% от всех фальшивок.

«Поддельные денежные знаки были изъяты из денежного обращения в 49 населенных пунктах», — сообщает Нацбанк.

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