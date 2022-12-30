Взрывы в Белгородской области РФ: под обстрел попало предприятие

Взрывы в Белгородской области РФ: под обстрел попало предприятие4
- 30.12.2022, 13:49
- 4,292
Канонада слышна уже продолжительное время.
В Шебекинском городском округе Белгородской области сообщили об обстреле предприятия. Взрывы якобы продолжаются до сих пор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.
«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор», - заявил он.
По словам губернатора, взрывы в регионе продолжаются. При этом информацию о разрушениях пока уточняют.
Напомним, вчера в Брянской области была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.