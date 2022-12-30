Взрывы в Белгородской области РФ: под обстрел попало предприятие 4 30.12.2022, 13:49

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Канонада слышна уже продолжительное время.

В Шебекинском городском округе Белгородской области сообщили об обстреле предприятия. Взрывы якобы продолжаются до сих пор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора региона Вячеслава Гладкова.

«Под обстрел попал Шебекинский городской округ. Пострадавших нет. Есть попадание снаряда на территорию промышленного предприятия – выбиты окна, поврежден забор», - заявил он.

По словам губернатора, взрывы в регионе продолжаются. При этом информацию о разрушениях пока уточняют.

Напомним, вчера в Брянской области была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.

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