Топ-5 праздничных польских комедий, которые стоит посмотреть на Новый год 30.12.2022, 13:57

Один из фильмов - о жизни в Варшаве.

Зимние праздники — это самое подходящее время для просмотра рождественских комедий. А что бы не только наслаждаться просмотром фильмов, но и поближе познакомится с польской культурой и праздничными традициями, MOST подготовил пятёрку польских рождественских фильмов.

«Listy do M» (2011, 2015, 2017, 2021, 2022), режиссёр Митя Окорн

В последние годы без этого фильма не обходится ни одно Рождество в Польше. Недаром в этом году вышла уже пятая часть кинокартины, которую всё ещё можно посмотреть в кинотеатрах.

Романтическая комедия рассказывает о приключениях влюбленных в Варшаве в канун Рождества. Герои кинокартины — это 15 персонажей, и их 5 уникальных историй, которые происходят в течение одного дня — в Сочельник. Магическая сила этого волшебного периода связала их судьбы воедино, навсегда изменив их жизни.

Miłość jest wszystkim (2018), режиссёр Михал Квечински

Эта праздничная романтическая комедия, покажет ряд историй о совершенно разных людях, их стремлениях и надеждах. Действия фильма происходят в Гданьске, который в предрождественский период превращается в сказочно красивый город.

Фильм начинается с того, что в наполненный предпраздничной суетой город приезжает необычный святой Николай. И с тех пор все пойдёт не по плану: неожиданный роман известного футболиста, раскрывшиеся тайны, идеальная свадьба и неожиданный финал.

Hania (2007), режиссёр Януш Камински

Добрая комедия о любви и семье, об отношениях между двумя людьми и о жизни в крупном городе — Варшаве.

Фильм рассказывает историю современной молодой семьи Войтека и Оли, которые живут рутинной жизнью. На Рождество пара решает взять к себе мальчика из детского дома — Каспера. Мальчик вдыхает новый дух в закостенелый брак Оли и Войтека, что меняет их отношение к жизни и к самим себе.

Noc św. Mikołaja (2000), режиссёр Януш Кондратюк

Альтернативный взгляд на Рождество предлагает Януш Кондратюк в своей комедии «Noc św. Mikołaja», которая была создана в рамках цикла фильмов «Польские праздники».

Ендрусь и Люциан отбывают наказание в тюрьме. Поддавшись на уговоры тюремного священника, они соглашаются перевоплотиться на один день в ангела и святого Николая, чтобы вручить подарки детям из приюта. Где-то в середине пути выясняется, что подарки, которые они везут — совсем не детские и это переворачивает историю с ног на голову.

Cicha noc (2017), режиссёр Пётр Домалевски

«Cicha noc», по мнению критиков, — один из лучших польских фильмов последних лет. Прекрасный актёрский состав, тонкий психологизм и актуальный сюжет – все это делает фильм обязательным к просмотру.

Работая за границей, Адам неожиданно возвращается домой на Рождество в польскую деревню. Но причина его неожиданной поездки домой связана далеко не с Рождеством, а с планами на дом. Никто из родственников не ожидает, какое влияние на их жизнь окажут дальнейшие события Сочельника.

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