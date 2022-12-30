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Обиды Путина: обнародованы архивные данные о главе РФ

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  • 30.12.2022, 13:59
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Обиды Путина: обнародованы архивные данные о главе РФ

Неизвестные ранее документы хранились в Национальном архиве Великобритании.

Британцы обнародовали сведения о российском диктаторе Владимире Путине, которые хранились в Национальном архиве королевства.

Как сообщает The Guardian, в них, в частности, содержится характеристика, которую дал в отношении него бывший премьер-министр Тони Блэра (занимал пост с 1997 по 2007 год).

Согласно документам, во время своей встречи с вице-президентом США Диком Чейни в феврале 2001 года он описывал президента РФ как «патриота, остро осознавшего, что Россия потеряла свое место в мире».

В связи с этим британский премьер считал, что было бы лучше предоставить Путину место среди других мировых лидеров, и побуждать его «понять западные взгляды, а также перейти к западной экономической модели».

Также отмечается, что заверения, которые Путин давал на разных саммитах, оказались враньем, на фоне которого РФ занималась шпионской деятельностью против Великобритании, уровень которой был сопоставим с периодом «холодной войны».

Кроме того, глава кремлевского режима заявлял, что не хотел, чтобы его считали противником Североатлантического альянса, уверяя, что якобы не будет препятствовать его расширению.

В то же время сегодня риторика Путин по поводу НАТО кардинально изменилась. Именно страхом перед вступлением туда Украины он пытается оправдать свою военную агрессию, обосновывая ее мнимой «угрозой» для РФ.

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