Из-за поломанного военного «ракетовоза» погиб гомельчанин 1 30.12.2022, 14:22

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Силовики причастность военных скрыли.

28 декабря в Гомельской области произошла авария из-за военного «ракетовоза». О смертельном ДТП на минской трассе сообщили милиционеры, опубликовав фотографии с места происшествия.

Пресс-центр УВД Гомельского облисполкома в сводке 29 декабря сообщил:

«Смертельное ДТП произошло примерно в 23:40. 46-летний водитель за рулем автомобиля «Ивеко» ехал по крайней правой полосе автодороги М-5 «Минск-Гомель» в сторону Минска.

На 188 км мужчина въехал в автомобиль «ЗИЛ», который остановился из-за технической неисправности в крайней правой полосе. Им управлял 20-летний водитель.

От полученных телесных повреждений водитель автомобиля «Ивеко» скончался на месте ДТП».

Погибшим оказался житель Гомеля Сергей Коломиец. Коллега погибшего сообщил «Флагштоку», что Сергей работал водителем в одной из транспортных организаций Гомеля, 28 декабря он выехал на загрузку. Двигаясь по шоссе Гомель–Минск на территории Жлобинского района, мужчина не заметил стоящий на правой полосе шоссе автомобиль. У Сергея осталось двое детей.

Благодаря опубликованным УВД фотографиям с места аварии можно установить, что участником ДТП стал военный автомобиль — транспортно-заряжающая машина на базе ЗиЛ-135ЛМ. В своем сообщении милиционеры об этом умалчивают.

Автомобиль предназначен для транспортировки и загрузки ракет в РСЗО «Ураган». На фото заряжающее устройство грузовика накрыто тентом. Возможно, под тентом также спрятаны и ракеты. На бортах грузовика видны следы зимнего камуфляжа. Опознавательных знаков ВС РФ или ВС РБ на фото незаметно.

Такие автомобили массово перемещались по дорогам Гомельщины перед началом российского вторжения в Украину в январе-феврале 2022 года.

По данным белорусской мониторинговой группы, комплекс РСЗО «Ураган» имеется на вооружении ВС РБ (в 51-й гвардейской артиллерийской бригаде в/ч 12147, которая дислоцируется в Осиповичском районе Могилевской области имеется дивизион «Ураганов»).

Однако последняя фиксация комплекса РСЗО «Ураган» относится к 10 ноября. Тогда на железнодорожной станции «Полонка» (Барановичский район) стоял железнодорожный состав с четырьмя РСЗО «Ураган» и тремя транспортно-заряжающими машинами к ним. Вся техника на нем принадлежала ВС России.

27 и 28 декабря различные РСЗО в темное время суток фиксировались между Жлобином и Бобруйском как при движении от Гомеля к Минску, так и в обратом направлении. Ранее сообщалось, что жлобинский БМЗ получил заказ на ремонт российских РСЗО. Однако подтвердить связь перемещаемой военной техникой с возможным ремонтом на металлургическом заводе, не удалось.

Перемещение российской и белорусской техники в 2022 году по дорогам Беларуси сопровождалось многочисленными ДТП. 1 апреля 2022 года произошло очень похожее смертельно ДТП: грузовик Mercedes-Benz 814 под управлением речичанина Дениса Радченко на трассе Гомель–Речица в темное время суток врезался в российский БТР, который остановился в левой полосе шоссе.

В своих сводках госорганы также не сообщали об участии в аварии военной техники. Спустя 9 месяцев нет никакой официальной информации о привлечении к ответственности виновника аварии.

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