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Очереди на выезд из Беларуси снова растут

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  • 30.12.2022, 14:29
  • 2,486
Очереди на выезд из Беларуси снова растут

Что происходит в пунктах пропуска.

Белорусский погранкомитет сообщает, что 30 декабря наибольшие проблемы на границах с ЕС наблюдаются в пункте пропуска «Берестовица». Там с понедельника в Евросоюз въехало всего 26% фур от нормы.

Кроме того, пограничники отмечают, что скопление фур сохраняется на всех направлениях в страны Евросоюза.

По состоянию на утро пятницы, в «Каменном Логе» стоит свыше 590 фур, «Беняконях» — 310, «Привалке» — 20, «Котловке» — 290, «Видзах» — 30.

В Латвию через «Григоровщину» собираются въехать 130 машин, через «Урбаны» — 180.

На въезд в Польшу больше всего стоит грузовиков в ПП «Берестовица» — 420.

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