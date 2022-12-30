Очереди на выезд из Беларуси снова растут

Очереди на выезд из Беларуси снова растут1
- 30.12.2022, 14:29
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Что происходит в пунктах пропуска.
Белорусский погранкомитет сообщает, что 30 декабря наибольшие проблемы на границах с ЕС наблюдаются в пункте пропуска «Берестовица». Там с понедельника в Евросоюз въехало всего 26% фур от нормы.
Кроме того, пограничники отмечают, что скопление фур сохраняется на всех направлениях в страны Евросоюза.
По состоянию на утро пятницы, в «Каменном Логе» стоит свыше 590 фур, «Беняконях» — 310, «Привалке» — 20, «Котловке» — 290, «Видзах» — 30.
В Латвию через «Григоровщину» собираются въехать 130 машин, через «Урбаны» — 180.
На въезд в Польшу больше всего стоит грузовиков в ПП «Берестовица» — 420.