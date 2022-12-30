Черные лебеди для Кремля 2 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

30.12.2022, 14:28

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«Продать» россиянам на Новый год ожидание победы уже не получится.

Под новый год все заглядывают в будущее. Но для нас особенно интересно понаблюдать, как заглядывает в 2023 год наш кровный враг — Московия. Предвкушают ли россияне долгожданную победу? Уверены ли они, что вновь навесят на нас свое ярмо и повернут вспять колесо истории — назад, в СССР и Российскую империю? Или, может быть, наоборот, они пребывают в депрессии из-за предчувствия неминуемого поражения? Бурлят недовольством, которое вот-вот выплеснется наружу? Ни то, ни другое.

Чудо вместо победы

Помониторив запоребриковые медиа и соцсети, нетрудно заметить: россияне, пытаясь заглянуть в 2023 год, не видят там своей победы над нами на поле боя. Но и поражения они тоже не видят.

А что же они видят? Видят чудо.

И над этим их видением, нужно сказать, работает множество профессиональных внушателей и навеивателей. Запоребриковый телеэфир заполонили предсказатели чуда, которое якобы свершится в новом году. Да и в соцсетях эта надежда стала лейтмотивом ожиданий на ближайшее будущее. Без преувеличения, производство надежды на чудо сейчас поставлено в России на промышленную основу.

И это упование на чудо, овладевшее россиянами, весьма показательно. Оно говорит о том, что кремлевские политтехнологи, зная более-менее реальную социологию, пришли к выводу, что продать россиянам ожидание победы уже не получится. Легче продать ожидание чуда.

Можно было бы предположить, что этим займется и сам Путин. Но он попросту испугался проводить публичные мероприятия, которых от него все ждали и где он мог бы поделиться своими прогнозами на новый год. Он отменил традиционную пресс-конференцию по итогам года, отменил выступление с посланием федеральному собранию, и даже ежегодную встречу с олигархами тоже отменил.

Вместо него надежды на чудо продуцирует заместитель главы совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Кстати, 26 декабря Путин сделал Медведева еще и своим первым заместителем на посту главы военно-промышленной комиссии РФ. И вот, не иначе как вдохновленный ощущением своей нужности хозяину, Медведев тем же вечером разродился в своем ТГ-канале постом «Что может произойти в 2023 году» из десяти пунктов.

Процитируем один из наиболее безумных: «Гражданская война в США, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства. Создание союзного государства Техаса и Мексики. Последующая победа Илона Маска в ходе выборов президента США в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами».

Черные лебеди вместо чуда

Пророчества Медведева ярко показывают, какого рода чудес в новом году ждут в Кремле. Там ждут не столько чуда для себя, сколько «античуда» для ненавистной Америки. Дескать, США развалятся, а тогда и Украине придет конец.

У социально-экономических прогнозистов для такого рода античудес есть термин «черный лебедь». То есть в Кремле ждут черных лебедей для США. Ну или не ждут, но по крайней мере пытаются внушить россиянам, что к американцам эти черные лебеди прилетят.

Нужно сказать, что с точки зрения прогнозистики сама идея черного лебедя очень здравая. Она акцентирует на том, что неприятности, даже очень большие, встречаются гораздо чаще, чем это положено по теории вероятности при некоторых вроде бы разумных допущениях. А причина этого в том, что в любой конкуренции и в любой войне победа определяется не только тем, кто сильнее, но и, что не менее важно, кто устойчивее. Проще говоря, людям (включая политиков и бизнесменов) свойственно преувеличивать роль силы и недооценивать устойчивость — и именно поэтому их застигают врасплох черные лебеди.

В этом и состоят сейчас кремлевские надежды, озвученные Медведевым. Кремль уже не пытается оспаривать, что США — самый сильный игрок. Но вдруг этот игрок неустойчивый? Тогда, если к нему прилетят черные лебеди, то он развалится — тешит себя надеждой Кремль.

И это в самом деле важный момент. Мы привыкли (и не только мы, но и многочисленные западные аналитики) оценивать соотношение сил, сравнивать резервы, производственные мощности и т.п., хотя не менее важно сравнивать подготовленность к прилету черных лебедей.

Так вот, в этом плане Россия проигрывает Западу еще более серьезно. А в качестве иллюстрации приведем один совсем свежий пример — с особенно убедительными цифрами.

Китайская птичка

В первом пункте своего мечтательного прогноза на 2023 год Медведев предрек «повышение цены газа до 5000 долларов за 1 тыс. куб. м». С похожим прогнозом он уже выступал четыре месяца назад. «В связи с повышением цены на газ до 3500 евро за 1 тыс. куб. м вынужден повысить прогнозную стоимость до 5000 евро до конца 2022 года», — написал он в своем ТГ-канале 28 августа. Свой прогноз он адресовал лидерам стран Евросоюза «with warm regards» (то есть «с наилучшими пожеланиями»).

Медведев ошибся более чем в пять раз. 23 декабря цена на газ в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров, а 27 декабря — ниже 850 долларов.

Тут сыграли разные причины, но мы сосредоточимся на черных лебедях. Для Европы черным лебедем стал российский газовый шантаж — и это был весьма мощный фактор, раз цены на газ достигали на максимуме 3500 евро за тысячу кубометров. Но Европа (не без американской помощи) продемонстрировала довольно высокую устойчивость и успешно справилась с этим вызовом. Более того, она в результате заметно повысила свою устойчивость, поскольку избавилась от фатальной зависимости от одного поставщика, то есть «Газпрома».

Но и Россия получила в этой истории своего черного лебедя — им стали внутренние проблемы Китая. Из-за новой вспышки ковида экономика Китая останавливается — на ряде предприятий до 60% работников отсутствуют из-за болезни. Соответственно упало потребление газа. Благодаря этому на мировом рынке образовался излишек газа. Он развернулся в сторону Европы, что и помогло сбить цены.

«Газпром» в результате потерял и объемы экспорта, и объемы добычи. В этом году «Газпром» отправил в дальнее зарубежье 100,9 млрд кубометров газа, заявил глава госкомпании Алексей Миллер. Это на 46% (то есть почти вдвое) меньше, чем в 2021 году, когда показатель составлял 185,1 млрд кубометров, подсчитало агентство Bloomberg.

В результате резкого падения экспорта обрушилась и добыча. По словам Миллера, в этом году она снизится до 412,6 млрд кубометров газа, и это минимальное значение с 2008 года. В 2021-м добыча находилась на уровне 514,8 млрд кубометров. Таким образом, падение за год составит более 100 млрд кубометров, или почти 20%.

Чтобы изобразить оптимизм, Миллер напомнил, что «Газпром» подписал соглашение с Китаем о поставках 10 млрд кубометров газа с Дальнего Востока, а также меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» через Монголию мощностью 50 млрд кубометров в год. По его словам, экспорт трубопроводного газа в Китай может вырасти почти до 100 млрд кубометров. Однако все это отдаленная перспектива — строительство новых газопроводов начнется не раньше 2024 года.

Очевидно, что в результате всей этой истории устойчивость "Газпрома" ослабла, причем дважды. Сначала компания сама, по воле Путина, сократила свою долю на европейском рынке и тем самым усилила свою зависимость от экспорта в Китай. А затем черный лебедь, случившийся с Китаем, сделал этот экспортный маршрут весьма проблематичным. Причем вернуть все назад, то есть восстановить свои позиции на европейском рынке, у «Газпрома» уже не получится. Остается надеяться на Китай.

Между тем, как информирует Bloomberg, города и провинции Китая сообщают о сотнях тысяч ежедневных случаев заражения ковидом, и прогнозируется, что пик вспышек придется на январь. Это, несомненно, скажется не только на китайской, но и на мировой экономике. Можно сказать, что это глобальный черный лебедь. Но именно Россия умудрилась за последний год усилить зависимость своей экономики от китайской. Вдобавок, кстати, усилилась и зависимость рубля от юаня.

В этом свете интересно выглядит российская надежда на чудо, особенно на то, что «Америка развалится». Остается пожелать россиянам, а особенно Кремлю, и дальше занимать себя подобными фантазиями. Черные лебеди больше всего любят приходить к тем, кто оторван от реальности и верит в собственные сказки.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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