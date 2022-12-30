В России матери ликвидированного оккупанта вручили пакет с мандаринами и открытку 16 30.12.2022, 14:31

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Женщина с улыбкой приняла «компенсацию».

В России матери оккупанта, ликвидированного в Украине, вручили пакет мандаринов и открытку. Женщина с улыбкой приняла такую компенсацию за бессмысленную смерть сына.

Соответствующий снимок был опубликован в Telegram международного волонтерского сообщества OSINT Georgia. Подарок вручила работница соцслужбы.

«В России соцработники мамочкам и женам зажмуренных в Украине оккупантов вручают пакетики с мандаринками и открытки. А они и рады…» – отметили расследователи.

Напомним: ранее в Республике Тыва (откуда родом министр Российской Федерации Сергей Шойгу) семье мобилизованного, погибшего на войне против Украины, выдали дрова. Местные власти не забыли похвастаться таким «щедрым» подарком.

В ведомстве при этом не уточнили, сколько дров получила семья Монгуша за мертвого сына.

«Сгоревший человек в топке войны. Откупились от его семьи деревяшками», – отметил один из Telegram-каналов, комментируя реалии России.

В то же время, жительница российского Петрозаводска Ирина Чистякова, сын которой был отправлен на войну против Украины и попал в плен, заявила, что украинские военные относятся к пленным солдатам РФ лучше, чем командование захватчиков. Она отметила, что украинские власти фактически сохранили ее сыну жизнь.

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