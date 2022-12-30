Сегодня - день рождения Павла Северинца 3 30.12.2022, 14:32

ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: ARCIOM LIAVA / FACEBOOK

Политзаключенному исполнилось 46 лет.

30 декабря празднует день рождения один из лидеров белорусской оппозиции, политзаключенный, писатель Павел Северинец. Ему исполнилось 46 лет. Это девятый день рождения, который политик проводит за решеткой.

7 июня 2020 года Павла арестовали и позже обвинили в «подготовке массовых беспорядков». 25 мая 2021-го ему незаконно присудили семь лет колонии строгого режима. Северинец отбывает наказание в шкловской исправительной колонии № 17.

Отметим, что Павел также отбывал наказание в 2005-2007 и 2010-2013 годах, тогда он был приговорен к химии.

Каждый может поздравить Павла с 46-летием.

Адрес для писем солидарности: ИК №17. 213004, г. Шклов, ул. 1-я Заводская, 8.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».