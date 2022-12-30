Наталья Радина: Спасибо за поддержку и солидарность! 8 30.12.2022, 14:38

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Новый год точно будет лучше.

Трудные времена всегда легче переносить вместе. В этом году, дорогие читатели, мы все переживали вместе с вами: и шок от войны в Украине, и тяжесть жизни в Беларуси и эмиграции. Вместе мы искали и находили выход из, казалось бы, безнадежных ситуаций. Вместе боролись и помогали. Вместе делали, что могли.

Огромной поддержкой для нас стала и ваша финансовая помощь: мы благодарны каждому человеку, кто смог перечислить сайту средства, чтобы он мог продолжать свою работу. Каждому из вас мы отправляем индивидуальные письма, но хочется сказать еще раз публично: без вас — мы бы не выжили.

Благодаря вам работает «Хартия'97» и сайт Charter97.org, а, значит, всегда есть надежда на перемены. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что читаете нас. Спасибо, что, как и мы, верите, что свобода близко и победа неизбежна.

С Новым годом вас! Он точно будет лучше.

С любовью и благодарностью,

Наталья Радина, главный редактор «Хартии'97» и коллектив сайта Charter97.org

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