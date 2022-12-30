ВСУ уничтожили вражеский вертолет «Ми-8» во время массированной ракетной атаки РФ

ВСУ уничтожили вражеский вертолет «Ми-8» во время массированной ракетной атаки РФ2
- 30.12.2022, 14:40
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В Генштабе озвучили детали.
В четверг, 29 декабря, при массированной атаке по Украине ВСУ уничтожили не только российские ракеты и «Шахеды», но и боевой вертолет «Ми-8».
Такие данные в своей сводке обнародовал украинский Генштаб в Facebook.
Согласно уточненной информации, вчера россияне ударили по Украине 70 ракетами, из которых в воздухе были перехвачены 58.
Во время атаки на Востоке были сбиты также три беспилотника-разведчика и один «Ми-8». Еще один БПЛА «Орлан-10» был приземлен на Киевщине.