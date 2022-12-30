Диетолог рассказал, как «обмануть» организм на Новый год 6 30.12.2022, 14:42

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Есть одно правило, которое стоит соблюдать.

Известно, что организм начинает чувствовать насыщение спустя примерно 20 минут после начала трапезы. Как «обмануть» свой организм за новогодним столом, не переесть и не слечь с отравлением, рассказал Виктор Тутельян.

Первое, что отмечает Виктор Тутельян, – отметить Новый год традиционным застольем можно и нужно. Праздник бывает только раз в году, и потому разрешается позволить себе больше, чем обычно. Но есть одно правило, которое стоит соблюдать.

«Нужно придерживаться только одного правила — чувства меры. Потому что переедание способно нанести вред даже здоровому организму. Поэтому я рекомендую не отказываться от любимых продуктов и блюд при условии, что все они свежие, правильно приготовленные и качественные», – отметил Тутельян и добавил, что это касается здоровых людей. Тем, кому врач назначил диету, следует продолжать ее соблюдать.

Вместе с тем, по мнению Тутельяна, стоит помнить, что организм чувствует насыщение от еды только через 20 минут после приема пищи. Поэтому стоит «обмануть» организм, начав новогоднюю трапезу с зеленых салатов и выбрать тарелку поменьше.

Что касается салатов, как, впрочем, и других блюд - им нельзя стоять на столе больше трех часов. В противном случае, как описывает Тутельян, можно слечь с отравлением и провести праздники в больнице.

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