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Диетолог рассказал, как «обмануть» организм на Новый год

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  • 30.12.2022, 14:42
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Диетолог рассказал, как «обмануть» организм на Новый год

Есть одно правило, которое стоит соблюдать.

Известно, что организм начинает чувствовать насыщение спустя примерно 20 минут после начала трапезы. Как «обмануть» свой организм за новогодним столом, не переесть и не слечь с отравлением, рассказал Виктор Тутельян.

Первое, что отмечает Виктор Тутельян, – отметить Новый год традиционным застольем можно и нужно. Праздник бывает только раз в году, и потому разрешается позволить себе больше, чем обычно. Но есть одно правило, которое стоит соблюдать.

«Нужно придерживаться только одного правила — чувства меры. Потому что переедание способно нанести вред даже здоровому организму. Поэтому я рекомендую не отказываться от любимых продуктов и блюд при условии, что все они свежие, правильно приготовленные и качественные», – отметил Тутельян и добавил, что это касается здоровых людей. Тем, кому врач назначил диету, следует продолжать ее соблюдать.

Вместе с тем, по мнению Тутельяна, стоит помнить, что организм чувствует насыщение от еды только через 20 минут после приема пищи. Поэтому стоит «обмануть» организм, начав новогоднюю трапезу с зеленых салатов и выбрать тарелку поменьше.

Что касается салатов, как, впрочем, и других блюд - им нельзя стоять на столе больше трех часов. В противном случае, как описывает Тутельян, можно слечь с отравлением и провести праздники в больнице.

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