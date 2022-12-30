Удары по военным частям в Брянске и Воронеже: в РФ действуют десятки украинских ДРГ 30.12.2022, 14:52

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Командир партизан рассказал об их целях.

В РФ могут действовать десятки украинских ДРГ, заявил бывший командир партизанской ячейки на Донбассе Владимир Жемчугов.

«Отдельно есть СБУ, отдельно есть военные разведки свои. Задачи, как всегда, – это нанесение урона военным структурам, логистике, коммуникациям», - пояснил он в интервью Сurrenttime.

Украинский партизан считает, что украинские разведчики, зачастую рискуя, идут на прорыв границы РФ.

«Для тех ДРГ единственной целью являются военные объекты. А то, что в России горят торговые центры и склады, скорее всего, этим занимаются российские партизаны: легион «Свобода России», «Атеш». Там скоро уже будет десяток разных партизанских российских движений. Они там делают что хотят», - пояснил он.

Собеседник напомнил, что ранее в Крыму были нападения на военные части. Также были нападения в Брянской области и в Воронежской области РФ на военные части.

«Все военные объекты, которые были поражены, – все были поражены с участием украинских ДРГ … Потому самые успешные операции происходят или с помощью наших разведывательно-диверсионных групп, или с помощью граждан России, которые сотрудничают с нашими спецслужбами», - добавил Жемчугов.

Ранее сообщалось, что на границе с Брянской областью РФ погибла группа украинских воинов. Четверо военнослужащих – Юрий Горовец, Максим Михайлов, Тарас Карпюк и Богдан Лягов – ушли из жизни во время выполнения боевого задания на территории РФ.

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