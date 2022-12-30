WP: Путин изолировался от своих элит из-за провалов в Украине 6 30.12.2022, 14:57

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Фото: Getty Images

Глава РФ явно не знает, что делать.

Кремлевский диктатор Владимир Путин подошел к 23-й годовщине своего правления в максимальной внешней и внутренней изоляции за все эти годы на фоне провалов в Украине, говорится в публикации The Washington Post.

В своей статье издание пишет, что более 300 дней жестокой войны против Украины разрушили десятилетия тщательно культивируемых экономических отношений России с Западом, превратили РФ в страну-изгоя, в то время как попытки Кремля заменить эти связи более тесным сотрудничеством с Индией и Китаем, похоже, терпят неудачу.

Путин всегда полагался на тесный внутренний круг старых друзей и доверенных лиц, и, казалось, никогда никому полностью не доверял. Но теперь между Путиным и большей частью элиты страны возникает новая пропасть.

По словам одного из чиновников, Путин «чувствует потерю своих друзей».

Среди российской элиты растут вопросы по поводу тактики Путина в 2023 году после серии унизительных военных отступлений этой осенью.

Научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Татьяна Станова рассказала, что в российских элитах возникает раскол между теми, кто хочет, чтобы Путин остановил военное наступление, и теми, кто считает, что он должен продолжать эскалацию.

Представители российской элиты, опрошенные The Washington Post, заявили, что не могут предсказать, что может произойти в следующем году, и отметили, что сомневаются, что сам Путин знает, как он может действовать.

«Среди его окружения огромное разочарование. Он явно не знает, что делать», — сказал один российский миллиардер, поддерживающий контакты с высокопоставленными чиновниками.

Российский чиновник сказал, что единственный план Путина, по-видимому, заключается в «постоянных попытках заставить Запад и Украину начать [мирные] переговоры» посредством авиаударов по критической инфраструктуре Украины и других угроз. Но, по его словам, Путин готов говорить «только на своих условиях».

Собеседники издания указали указали на отсрочку ежегодного обращения Путина к нации и отмену его ежегодной пресс-конференции.

«В обращении должен быть план. Но плана нет. Думаю, они просто не знают, что сказать. Конечно, он в изоляции. Он все равно не любит общаться с людьми. У него очень узкий круг, а теперь он стал еще уже», — сказал источник.

Как отмечает издание, Путин снова попытался обвинить США и НАТО в затягивании войны, что казалось почти молчаливым признанием того, что он потерял контроль над процессом.

«Как он может нам говорить, что все идет по плану, когда идет уже 10-й месяц войны, а нам сказали, что это займет всего несколько дней?», — спрашивает чиновник.

Татьяна Станова отметила, что в своих недавних выступлениях Путин выглядел измученным. И даже если у него есть секретный план действий, большая часть российской элиты теряет в него веру.

«Это фигура, которая в глазах элиты кажется неспособной давать ответы на вопросы. Элита не знает, во что верить, и боится думать о завтрашнем дне», — подчеркнула она.

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