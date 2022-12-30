«От зарплаты остаются копейки, на которые невозможно прожить» 7 30.12.2022, 15:00

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Социальный педагог честно рассказала о своей работе и зарплате.

Социальный педагог рассказала zerkalo.io, сколько онa зарабатываeт и на что хватает зарплаты.

После окончания вуза Людмилу послали на двухгодичную отработку в небольшой райцентр, там она работает социальным педагогом — посещает неблагополучные семьи, где есть несовершеннолетние. Девушке предложили рабочее жилье — одну комнату, которую надо делить с коллегой. Людмила решила, что такие условия ей не подходят, поэтому она ездит на работу из родного города, который находится от работы на расстоянии 20 км.

— Работа начинается в 8.00, чтобы успеть вовремя, я встаю в 5.00. Зимой из-за заносов на дороге можно было чуть опоздать на работу. Если повезет, то никто этого не заметит, но нас часто приходят отмечать сотрудники райисполкома — стоят с часами, контролируют. Даже одна минута опоздания — можно лишиться 50 рублей премии или скажут писать объяснительную, — рассказала Людмила.

Рабочий день у девушки заканчивается в 17.00, но часто приходится задерживаться. Также бывает, что соцпедагогов вызывают на работу вечером или в выходные — делать рейды по семьям.

— Все эти задержки нам не оплачивают, как получаю свои 550 рублей (218 долларов) в месяц, так и получу. Причем из этих денег еще надо купить канцелярию для работы, оплатить интернет (на предприятии он очень плохой) и звонки на мобильные номера (с городского телефона звонить запрещено).

Людмила сообщила, что с ее заработка 150 рублей уходит на оплату коммуналки, еще 120 рублей — на оплату маршрутки (одна поездка стоит 2,8 рубля). В результате «остаются копейки», на которые невозможно прожить. Продукты, услуги парикмахера и маникюр девушке оплачивает муж — он работает в Европе.

— Муж давно говорит, чтобы я оттуда уходила, мол, просто положит для меня на тумбочку 200 долларов, которые я получаю, но чтобы не было нервотрепки и проблем. Я решила, что действительно уволюсь, не дожидаясь окончания отработки. Придется выплачивать деньги за учебу. Жаль, потому что моя специальность мне нравится. Уйду работать в бьюти-сферу, уже и курсы закончила.

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