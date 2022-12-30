Гиркин: Россия потеряет не только Крым, но также Кубань и Сочи 10 30.12.2022, 15:13

6,566

Экс-главарь боевиков «ДНР» озвучил свой прогноз на 2023 год.

По итогу нынешней войны Россия потеряет не только территории, которые оккупировала, но и часть своих земель, уверен экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).

Военный преступник уверен в будущем поражении России и ожидает потери территорий. Незавидный для РФ прогноз Стрелков озвучил в ходе своего выступления 29 декабря.

Стрелков пожаловался, что диктатор РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу не способны на победу в войне против Украины.

Особенно резко он высказался в адрес Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

«Шойгу провалил СВО (так называемую «спецоперацию» - ред.), превратил нашу армию в парадно-выходное учреждение для проведения фейерверков и праздников… Если не заменить вора Шойгу и кретина начальника генерального штаба, то война будет проиграна», - сказал диверсант.

Он пугает, что по итогу этой войны Россия территориально будет сильно уменьшена.

«И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупировано, и Крым будет оккупирован. И не только. Все, что будет «вкусно» уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано», - сообщил Стрелков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».