Гиркин: Россия потеряет не только Крым, но также Кубань и Сочи

Гиркин: Россия потеряет не только Крым, но также Кубань и Сочи10
- 30.12.2022, 15:13
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Экс-главарь боевиков «ДНР» озвучил свой прогноз на 2023 год.
По итогу нынешней войны Россия потеряет не только территории, которые оккупировала, но и часть своих земель, уверен экс-главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков).
Военный преступник уверен в будущем поражении России и ожидает потери территорий. Незавидный для РФ прогноз Стрелков озвучил в ходе своего выступления 29 декабря.
Стрелков пожаловался, что диктатор РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу не способны на победу в войне против Украины.
Особенно резко он высказался в адрес Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.
«Шойгу провалил СВО (так называемую «спецоперацию» - ред.), превратил нашу армию в парадно-выходное учреждение для проведения фейерверков и праздников… Если не заменить вора Шойгу и кретина начальника генерального штаба, то война будет проиграна», - сказал диверсант.
Он пугает, что по итогу этой войны Россия территориально будет сильно уменьшена.
«И Кубань будет оккупирована, и Сочи будет оккупировано, и Крым будет оккупирован. И не только. Все, что будет «вкусно» уважаемым западным и не только партнерам, все будет оккупировано», - сообщил Стрелков.