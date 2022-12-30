В Беларуси гражданина Латвии осудили за «оскорбление Лукашенко»2
- 30.12.2022, 15:17
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Дмитрия Михайловса приговорили к четырем годам колонии.
Минский городской суд приговорил гражданина Латвии Дмитрия Михайловса к 4 годам колонии, сообщает leta.lv.
Как следует из расписания суда, Михайловса судили по четырем статьям — призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361), оскорбление представителя власти (статья 369), разжигание вражды (часть 2 статьи 130) и оскорбление Александра Лукашенко (части 1 и 2 статьи 368).
В октябре 2022 года КГБ включил Михайловса в «перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».