Полину Шарендо-Панасюк перед Новым годом бросили в карцер на 10 суток 4 30.12.2022, 15:22

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Полина Шарендо-Панасюк

До этого политзаключенная уже более двух месяцев находится в ПКТ.

Об этом в «Фейсбуке» написал муж политзаключенной, активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо:

- Сегодня стало известно, что Полину перед самым Новым годом бросили в ШИЗО (карцер) на 10 суток. До этого Полина уже более двух месяцев находится в ПКТ (помещении камерного типа). Таким образом администрация колонии №24 Заречья в лице полковника внутренней службы Дмитрия Курловича «поздравила» Полину с наступающими праздниками, сделав и без того невыносимые условия просто пыточными.

Полина встретит Новый год в промерзшем подвале на обитой железом деревянной скамье вместо кровати.

Друзья, находясь за праздничным столом, вспомните добрым словом тех, кому сейчас действительно тяжело и кому очень нужно поддержка. Вспомните их имена и поздравьте с праздником наших героев-политзаключенных. Либо прочитайте молитву в их поддержку. И это маленькая капля солидарности сделает чудо в новом году.

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