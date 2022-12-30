Полковник ВСУ: Украинская армия подготовила собственное «поздравление» Путину к Новому году 1 30.12.2022, 15:25

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фото: reuters

Эксперт назвал объекты в Москве, куда могут ударить ВСУ.

Украина могла бы нанести удары по военным объектам в Москве и Подмосковье на Новый год. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в отставке Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в своем YouTube-канале.

Он отметил, что в Москве и вокруг нее расположено множество военных объектов, по которым Украина могла бы нанести удары, если есть соответствующие средства поражения.

«Любой военный объект на территории РФ является легитимной целью для вооруженных сил Украины. Это подтвердили и наши страны-партнеры», – заявил эксперт.

В качестве приоритетных целей для таких ударов Жданов назвал комплекс зданий российского Генштаба на Арбате в Москве, воинские части в российской столице и вокруг нее.

В то же время эксперт считает маловероятным нанесение украинских ударов по трансформаторным подстанциям в России, поскольку это является военным преступлением.

Жданов отметил, что недавно вокруг Москвы были развернуты дополнителтные комплексы ПВО.

«Видимо, чувствуют что-то и боятся», – сказал он.

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