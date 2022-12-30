«Двухлетней дочке подарили бриллиантовые серьги за 1,5 тысячи долларов» 3 30.12.2022, 15:29

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Белоруска рассказала о подработке Снегурочкой.

В новогодние праздники трудятся, как правило, только таксисты, работники общепита и артисты. Журналисты портала magilev.by решили выяснить, сколько на Новый год зарабатывают в Могилеве Дед Мороз со Снегуркой. И какие требования к ним предъявляют современные родители.

О семье «снегурочки» Елены

Елена и ее муж – педагоги. Помимо основной работы в школе, супруг нашей собеседницы занимается репетиторством. Но все равно денег семье не хватает.

– Так сложилось, что нам, к огромному сожалению, сейчас некому помочь, – констатирует Елена. – Поэтому сами крутимся, как можем.

У супругов подрастает 9-летний сын. В домочадцах – и старенький золотистый ретривер, на ветеринаров и лекарства для которого в последние месяцы уходит до 300 рублей. Но наши герои средств на собаку не жалеют, считают его членом семьи.

Рассказывать о том, сколько они с мужем получают на основной работе, Елена отказалась. Намекнула только на то, что их зарплаты не соответствуют тем, что недавно были озвучены Минобром.

Однако новогодняя подработка возникла у нашей собеседницы не только из материальных соображений.

С чего всё началось

– Сыну было 3 года, когда мы решили «познакомить» его с Дедом Морозом. Но мой малыш рос очень скромным, чужих людей стеснялся. Поэтому с мужем договорились, что сами выступим в роли новогодних персонажей, – рассказывает Елена.

Точнее Дедом Морозом в тот раз стала... только она, мама. Кто-то из родителей должен был оставаться рядом с ребенком, когда в дом пожалует добрый бородач.

– Костюм взяли заранее напрокат. Я продумала конкурсы и загадки для нашего трехлетки, а муж составил плейлист. В итоге, сын робел лишь первые минуты. Потом так разошелся, что было не остановить!

Получилось, что в то 31 декабря Елена-Дед Мороз проводила конкурсы не только дома. Соседка попросила ее заглянуть в костюме и к своим детям на 5 минут.

– Как понимаете, 5 минут превратились в полчаса, – вспоминает собеседница. – Но это такое счастье, видеть довольные детские лица! Я вообще люблю детей, не зря же когда-то выбрала профессию учителя… Уроки школьниками воспринимаются, как работа, а Новый год – праздник, сказка, чудо, чистый восторг! Это ни с чем не сравнимо. Я наслаждаюсь, когда в этом участвую.

Именно тогда Елена и решила, что такое волшебство хочет дарить ребятне каждый год. Только в качестве Снегурочки, а не Деда Мороза.

«У нас есть артистичный кум, по которому сцена давно плачет»

В следующем году муж, хоть тоже работает с детьми, поддерживать затею супруги категорически отказался.

– Но у нас есть артистичный кум, по которому сцена давно плачет, – улыбается Елена. – Я его на авантюру и подбила. С тех пор 5 лет в новогодние праздники так с ним и халтурим.

Программу продумали, костюмы купили (выходит дешевле, если «дедморозить» ежегодно), объявление разместили.

– Заказывать Деда Мороза со Снегуркой начинают уже в ноябре, а вызовы стартуют плюс-минут с католического Рождества. У родителей две основных просьбы: чтобы приехали четко ко времени и чтобы дедушка был трезвый, – хохочет наша героиня. – Заранее обговариваем характер ребенка, узнаю его любимые сказки и мультики (Елена старается придумывать задания для каждого индивидуально с учетом этого - прим. авт.), пожелания семьи.

Бриллиантовые серьги для 2-летней девочки

Визит новогодних персонажей длится, в среднем, 20 минут: сюда входят и хороводы с конкурсами, и выступление малыша, и фотосессия, и вручение подарков (покупают родители).

– Что запомнилось за эти годы больше всего? Огромное количество позитива и улыбок. Один папа, который не выпускал Деда Мороза из квартиры, пока кум не согласился выпить, – перечисляет Елена. – А еще бриллиантовые серьги, что родители преподнесли в подарок двухлетней дочке. Когда мама мне их передавала, предупредила, что сережки стоят 1,5 тысячи долларов… Я, конечно, не очень понимаю, зачем ребенку такое украшение, но это и не мое дело. Просто удивительный факт. Детям гораздо важнее ощущение праздника, а не подарки.

Сколько зарабатывает Снегурка?

– Сейчас сыну уже 9 лет, мы ему разрешаем встречать Новый год вместе с нами за столом. Поэтому 31 декабря в полночь я дома, это железно, – делится Елена. – А самые высокие заработки – именно в новогоднюю ночь. За 20-минутный визит Деда Мороза и Снегурки могут заплатить от 100 до 200 рублей, а таких визитов обычно минимум 3. Вот и считайте!

Заказы на 31 декабря Елена, однако, в нынешнем году взяла, но до семи вечера. За каждое мини-представление в этот день могилевские родители готовы заплатить от 60 рублей.

– Плюс у нас были заказы на 25 декабря. Начиная с 29 декабря, мы вечерами тоже ездим поздравлять детишек. Боюсь загадывать, но, думаю, с Дедом Морозом по 250-300 долларов каждому мы заработаем.

Предыдущие годы новогодние заработки были приблизительно такими же.

– Для нашей семьи – это хорошее подспорье. К тому же, такая подработка мне в радость, – резюмирует Елена. – На «дедморозовские» деньги планирую отправить сына в летний языковой лагерь под Минском. Ну, может быть, придется немного доложить…

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