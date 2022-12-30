«Котел» под Кременной: ВСУ окружают врага, как на Харьковщине 30.12.2022, 15:33

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Потеря города станет болезненным ударом для РФ.

Силы обороны Украины за последнюю неделю продвинулись в сторону оккупированной Кременной на Луганщине на 2,5 километра, что является значительным достижением в условиях этой линии фронта. Освобождение этого стратегически важного города болезненно ударит по армии России и может стать огромным успехом ВСУ.

Такое мнение озвучил российский военно-политический эксперт Юрий Федоров в эфире «24 канала». Он указал на то, что в районе Бахмута на Донетчине войска РФ продвигаются по 10-15 метров и периодически откатываются назад, но все равно рассказывают о «успехах».

Кроме того, отметил эксперт, Кременная имеет стратегическое значение, поэтому серьезно укреплена захватчиками. Войска противника в этом районе прикрывают российскую группировку на линии Рубежное – Лисичанск – Северодонецк.

«ВСУ могут продвигаться в Кременную со стороны Дибровы (это юго-западное направление) или со стороны Червонопоповки. Возможно, будет штурм, а возможно, ВСУ, как на Харьковщине, возьмут [врага] в окружение и будут разрушать пути снабжения», – сказал Федоров.

Он считает, что взятие Кременной откроет для защитников Украины путь к Лисичанску и Северодонецку. После этого вполне возможен выход на оперативное пространство в Луганской области, потому что Генштаб умеет использовать преимущества украинской армии и не боится нестандартных решений.

«Если ВСУ не будут заниматься лобовым штурмом населенных пунктов, а будут их обходить и заставлять гарнизоны капитулировать, то вполне возможен выход в Старобельск. В перспективе – выход в Луганск. Его укрепляют, значит, не случайно это делают», – заявил Федоров.

Отметим, что продвижение в сторону Кременной на 2,5 километра ранее подтвердил замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

В ВСУ также заявляли, что в направлении Кременной украинские военные проводят мощную работу. Освобождение этого города, а также Сватово, является одним из приоритетов для наших воинов.

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