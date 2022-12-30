Эксперты рассказали, как выбрать идеальный подарок для близкого человека на Новый год 30.12.2022, 15:38

Эта задача совсем не сложная.

Как выбрать идеальный подарок для близкого человека? Эксперты говорят, что эта задача совсем не сложная, если проявить должную долю внимания и заботы. Кроме того, не всегда популярный вид подарка может быть подходящим для конкретного человека, передает The New York Times.

Что общего у бриллиантовых серег, старой оконной рамы, фиолетового велосипеда, фарфорового чайника, головоломки, утюга, быстрорастворимого рамена и кофе-машины? Эти вещи могут стать как самым лучшим, так и самым худшим подарком. Например, читательница The New Tork Times назвала серьги с бриллиантом худшим подарком, поскольку ее партнер даже не заметил, что у нее не проколоты уши.

Другой читатель заявил, что рамен быстрого приготовления стал одним из лучших подарков в его жизни, поскольку в городе, где он находится, такой продукт был в дефиците, а близкий человек купил рамен специально для него.

Когда дело доходит до подарка, контекст решает все. Удачность подарка зависит не от его стоимости, дизайна, стиля, подачи или практичности, а от способности дарителя слушать, наблюдать и сопереживать.

«Подарки — это выражение чувств. Поэтому в предпраздничной спешке нужно думать не о том, что вы можете купить прямо сейчас, а о том, что вы хотите сказать этим подарком», — сказала доктор Бонни Бучел, психоаналитик из Канзас-Сити.

Доктор Джулиан Гиви, доцент кафедры маркетинга из Университета Западной Виргинии, отмечает, что люди часто дарят подарки, которые отражают их собственные желания, а не желания человека, которому они ищут подарок.

Доктор Гиви советует наблюдать за близкими людьми. Какие цвета они предпочитают, какие вещи приносят им радость, а какие могут расстроить. Выбирать подарок стоит, опираясь на эти наблюдения, а не на внешние факторы.

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