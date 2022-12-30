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Эксперты рассказали, как выбрать идеальный подарок для близкого человека на Новый год

  • 30.12.2022, 15:38
Эксперты рассказали, как выбрать идеальный подарок для близкого человека на Новый год

Эта задача совсем не сложная.

Как выбрать идеальный подарок для близкого человека? Эксперты говорят, что эта задача совсем не сложная, если проявить должную долю внимания и заботы. Кроме того, не всегда популярный вид подарка может быть подходящим для конкретного человека, передает The New York Times.

Что общего у бриллиантовых серег, старой оконной рамы, фиолетового велосипеда, фарфорового чайника, головоломки, утюга, быстрорастворимого рамена и кофе-машины? Эти вещи могут стать как самым лучшим, так и самым худшим подарком. Например, читательница The New Tork Times назвала серьги с бриллиантом худшим подарком, поскольку ее партнер даже не заметил, что у нее не проколоты уши.

Другой читатель заявил, что рамен быстрого приготовления стал одним из лучших подарков в его жизни, поскольку в городе, где он находится, такой продукт был в дефиците, а близкий человек купил рамен специально для него.

Когда дело доходит до подарка, контекст решает все. Удачность подарка зависит не от его стоимости, дизайна, стиля, подачи или практичности, а от способности дарителя слушать, наблюдать и сопереживать.

«Подарки — это выражение чувств. Поэтому в предпраздничной спешке нужно думать не о том, что вы можете купить прямо сейчас, а о том, что вы хотите сказать этим подарком», — сказала доктор Бонни Бучел, психоаналитик из Канзас-Сити.

Доктор Джулиан Гиви, доцент кафедры маркетинга из Университета Западной Виргинии, отмечает, что люди часто дарят подарки, которые отражают их собственные желания, а не желания человека, которому они ищут подарок.

Доктор Гиви советует наблюдать за близкими людьми. Какие цвета они предпочитают, какие вещи приносят им радость, а какие могут расстроить. Выбирать подарок стоит, опираясь на эти наблюдения, а не на внешние факторы.

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