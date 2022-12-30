Казахстан предъявил Кремлю свои претензии на нефтепровод «Дружба» 1 30.12.2022, 15:42

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Это может стать первым шагом для поставок казахстанской нефти на немецкие НПЗ.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину казахстанский нефтепроводный оператор «КазТрансОйл» направил российской «Транснефти» запрос на транспортировку своей нефти по нефтепроводу «Дружба».

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании, это может стать первым шагом для поставок казахстанской нефти на немецкие НПЗ.

Так, казахстанская компания попросила российскую «Транснефть» о транзитных мощностях для отправки 1,2 млн тонн казахстанской нефти через Беларусь в направлении польского пункта приема Адамово-Застава для дальнейших поставок в Германию.

В «Транснефти» отметили, что запрос требует одобрения Минэнерго страны-агрессора, но «технически возможно» доставить эти объемы.

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