Украинская артиллерия разгромила скопления войск РФ в Алчевске и Титово 30.12.2022, 15:50

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Появились фото и видео с последствиями удара.

За прошедшие сутки украинская артиллерия нанесла удары по пяти базам оккупантов на территории Донбасса и Запорожья. Сегодня, 30 декабря, в Сети появились кадры из села Титово (Запорожская область) и Алчевска (Луганская область) после работы артиллерии ВСУ.

Источник сообщает, что удары пришлись на Титово, Токмак, Пологи, Черниговку и Бердянск. В результате враг недосчитался убитыми и ранеными 230 военнослужащих.

А сегодня появились и кадры из Титово, на которых можно увидеть уничтоженное украинской артиллерией здание школы, где находилась казарма оккупантов.

Также в Сети появились кадры и из Алчевска, куда ночью, по рассказам местных жителей, «пришли в гости» к оккупантам сразу 12 снарядов от HIMARS.

Удары пришлись по одному из общежитий оккупированного города, который вражеские войска переделали под свои казармы.

Российские СМИ пишут, что украинская артиллерия снова била по одному и тому же месту. Вчерашняя ночь была самой «жаркой» из всех за 10 месяцев войны.

В последний раз «бавовна» на территории города была 19 декабря, когда удар также пришелся на общежитие, в котором находились «вагнеровцы».

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