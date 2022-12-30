Налоги 2023 в Беларуси: что изменится, какие повысятся, что ждет ИП и самозанятых 30.12.2022, 15:51

Главные новшества.

«Комсомолка» собрала все главные налоговые новшества-2023 в одном тексте. 30 декабря 2022 года министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов сообщил о сразу нескольких налоговых изменениях, которые произойдут в 2023 году.

По словам министра, нас ждет отмена семи налоговых льгот. По словам Юрия Селиверстова для самозанятых в 2023 году определены два режима налогообложения: налог на профессиональный доход и единый налог. При этом ставки единого налога повысятся в 1,5 - 2,5 раза.

Министр подчеркнул, что подобный подход «имеет свой целью активизацию самозанятости и стимулирование самозанятых граждан к применению режима налогообложения с уплатой налога на профессиональный доход».

Определенные налоговые новшества в 2023 году ожидают индивидуальных предпринимателей: за сдачу жилья они будут платить единый налог, в министерстве по налогам и сборам также напомнили о том, что ИП обязаны заявить обо всех сдающихся в аренду квартиру.

Замминистра по налогам и сборам Игорь Скринников сообщил о том, что ремесленники и лица, которые оказывают услуги в сфере агроэкотуризма, должны будут подтверждать свою деятельность для уплаты соответствующего сбора. Это новое правило заработает уже с 1 июля 2023 года.

А вот те ИП-шники (и юрлица), которые торгуют продовольственными товарами, в том числе и сельскохозяйственной продукцией, в торговых местах, а также на ярмарках, должны использовать кассовые аппараты. Случится это уже 1 января 2023 года.

И напоследок напомним, что в Беларуси уже с 1 января 2023 года начинается кампания по декларированию физлицами доходов за 2022. Предоставить налоговую декларацию по подоходному налогу о доходах, которые были получены в 2022 году, физлицам нужно не позднее 31 марта 2023 года (а заплатить не позднее 1 июня 2023 года).

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