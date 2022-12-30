Видеофакт: Глава Китая проигнорировал призыв Путина к военному сотрудничеству 30.12.2022, 15:56

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Си Цзиньпин оставил без внимания формулировку главы Кремля.

Китай декларирует стратегическое партнерство с Россией, но уклоняется от военной помощи на фоне войны в Украине.

Россия надеется на военно-техническое сотрудничество с Китаем, но официальный Пекин готов только на политическое партнерство.

Об этом шла речь во время видеопереговоров главы КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу, 30 декабря.

«Особое место во всем комплексе российско-китайских отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах», – заявил хозяин Кремля.

Путин отметил, что Россия нацелена укреплять сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

В свою очередь лидер Китая заявил о готовности к стратегическому сотрудничеству с Россией в условиях «непростой и далеко неоднозначной обстановки в мире».

«Мы готовы быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире», – заявил Си Цзиньпин.

При этом китайский руководитель ни словом не обмолвился о возможностях сотрудничества в военной сфере.

В ходе этой видеовстречи Путин пригласил собеседника посетить Москву следующей весной, чтобы «продемонстрировать всему миру прочные российско-китайские связи». Это уже второе такое приглашение в этом году. Первое Пекин отклонил в начале лета.

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