На Донбассе ликвидирован топ-чиновник из Следственного комитета РФ
- 30.12.2022, 15:59
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Оккупант погиб в результате артиллерийского обстрела в пятницу 30 декабря.
В оккупированном Донецке ликвидирован один из топ-чиновников Следственного комитета РФ, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.
Он занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления по Объединенной группировке войск.
О гибели Рыбакова заявили в самом Следкоме РФ.
Там цинично утверждают, что он якобы «занимался расследованиями военных преступлений ВСУ». Оккупант погиб «в результате артиллерийского обстрела» в пятницу 30 декабря.