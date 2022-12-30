На Донбассе ликвидирован топ-чиновник из Следственного комитета РФ 30.12.2022, 15:59

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Оккупант погиб в результате артиллерийского обстрела в пятницу 30 декабря.

В оккупированном Донецке ликвидирован один из топ-чиновников Следственного комитета РФ, подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Он занимал пост заместителя руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления по Объединенной группировке войск.

О гибели Рыбакова заявили в самом Следкоме РФ.

Там цинично утверждают, что он якобы «занимался расследованиями военных преступлений ВСУ». Оккупант погиб «в результате артиллерийского обстрела» в пятницу 30 декабря.

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