Синоптики поделились прогнозом погоды на 31 декабря - 2 января 30.12.2022, 16:08

В Беларусь идет теплая воздушная масса с Западной Европы.

31 декабря погоду будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, поступающие с Западной Европы. Облачно с прояснениями, пишет сайт pogoda.by.

Ночью преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Днем на большей части территории республики ожидаются осадки, в основном дождь. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +1..+7°С, по юго-западу до +10°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем падать.

1-2 января погоду в нашей стране будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы, поступающие с юго-запада Европы.

1 января преимущественно облачно. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут дожди. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный порывистый, ночью местами, днем во многих районах порывы сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем будет от +4°С по востоку до +13°С по юго-западу страны.

2 января преимущественно облачно. Ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные осадки, в основном дождь. В отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу республики.

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