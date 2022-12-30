Семью из Минска судили за участие в протестах 2020-го года 1 30.12.2022, 16:22

Процесс вела судья Виктория Шабуня.

Суд Центрального района Минска вынес приговор Сергею и Маргарите Кудрицким за участие в акциях протеста в августе 2020 года, обвинив супругов по ч. 1 ст 342 Уголовного кодекса, сообщают правозащитники.

Судебный процесс вела судья Виктория Шабуня.

Сергей Кудрицкий, который работал специалистом по продажам, был задержан 24 июня 2022 года и помещен до суда под стражу, а ведущего специалиста одного из отделов МТБанка Маргариту отпустили под большой залог, поскольку в семье есть несовершеннолетний ребенок.

Однако в суде стало известно, что Сергея задерживали еще и 9 июня 2020 года. Тогда в его вещах якобы «обнаружили пакетик с марихуаной». Так у следствия появилась еще одна статья — 328, обвинение по которой рассматривалось одновременно.

Суд Центрального района Минска 19 сентября постановил: на основании ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса назначить мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа. А по ч. 1 ст. 328 признать виновным в «незаконных без цели сбыта приобретении и хранении наркотических средств», и назначить наказание в виде лишения свободы на срок два года. По совокупности преступлений окончательно назначить Сергею лишение свободы на срок два года с содержанием в колонии общего режима.

Маргарите суд назначил ограничение свободы на срок три года без направления в исправительное учреждение открытого типа («домашняя химия»).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».