Сколько мандаринов можно съесть с пользой для здоровья 1 30.12.2022, 16:41

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Рекомендации диетолога-нутрициолога.

«Люблю зиму, потому что в магазинах появляется много мандаринов, которые я могу есть без остановки. А как много их можно употреблять в день?», - с таким вопросом к «АиФ» обратилась жительница Молодечно.

«Для взрослых суточная норма употребления мандаринов может составлять до 300 г. Это примерно 5-6 небольших плодов. Не удаляйте белые прожилки, когда чистите фрукты. Они содержат вещество, обладающее выраженным противовоспалительным эффектом, - советует диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер Ангелина Путицкая. - Не нужно употреблять мандарины при заболеваниях ЖКТ, потому что содержащиеся в них фруктовые кислоты раздражают слизистые кишечника и желудка. По этой же причине их не стоит есть натощак».

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