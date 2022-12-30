При каких условиях Украина ударит по военной инфраструктуре Лукашенко? 9 30.12.2022, 16:48

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Прогноз члена комитета безопасности Верховной Рады.

Если на территории Беларуси возникнет мощная ударная группировка, реально угрожающая Украине, у военных появятся основания по крайней мере рассматривать возможность превентивного удара по агрессорам. Такое мнение в интервью «Главкому» высказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

Рахманин прокомментировал варианты возможных ударов по военной инфраструктуре Беларуси, в частности, по аэродромам, откуда регулярно поднимаются в воздух истребители и возникает отнюдь не призрачная угроза.

«Социология, хотя она и условна в диктаторских режимах, демонстрирует, что абсолютное большинство белорусов против более активного участия их страны против Украины. Резкий шаг может изменить отношение по крайней мере части белорусов. К тому же обратите внимание, как менялась риторика наших западных партнеров. Сначала они признали, что считают оправданными удары по находящимся в Крыму целям, затем аналогично высказались относительно ударов по военным объектам в РФ. Но не помню упоминаний о Беларуси. Возможно, это совпадение, а возможно нет.

Однако не исключаю, если на территории Беларуси возникнет мощная ударная группировка, реально угрожающая Украине, у военных появятся основания по крайней мере рассматривать возможность нанесения превентивного удара по агрессорам», – прокомментировал Рахманин.

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