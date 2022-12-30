С февраля Украина освободила от оккупантов 1884 населенных пункта 1 30.12.2022, 16:55

Сразу за ВСУ туда пришли украинские власти.

С начала полномасштабной войны украинские силы уже освободили от российских оккупантов уже 1884 населенных пункта. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

- С февраля до сегодняшнего дня деоккупировано 1 884 населенных пункта. Сразу за ВСУ туда пришли украинские власти. Восстановление инфраструктуры, электро-, водо- и газоснабжения, гуманитарная помощь, восстановление государственных услуг, денежные выплаты, - написал Тимошенко.

Отметим, что украинские военные продолжают освобождать земли от врага. Так, за неделю ВСУ продвинулись на 2,5 км в направлении Кременной Луганской области.

Добавим, что в планы украинских войск входит освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. Командование предполагает, что это может произойти уже в следующем году.

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