Как минчане купили столетнюю хату и сделали из нее стильный дом 4 30.12.2022, 17:07

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Во время ремонта в доме нашли монету 1879-го года.

Татьяна и Дмитрий Щеголевы в деревне на краю Налибокской пущи обосновались семь лет назад. Все начиналось с покупки дома — чтобы можно было выезжать на выходные. Место им так понравилось, что теперь они живут здесь постоянно и развивают свою агроусадьбу. Недавно они закончили строить дом-корчму, основой для которого стала столетняя хата, которую они перевезли из соседнего села. Realt.by заехал к ним в гости оценить результаты реконструкции.

Татьяна и Дмитрий семь лет назад и не думали, что когда-нибудь станут деревенскими жителями. А началось все с покупки домика в 70 километрах от Минска — чтобы выезжать по выходным на природу. Но супруги влюбились в это место — Налибокская пуща начинается сразу за деревней, а буквально за забором протекает быстроводная Ислочь.

В скором времени «домик выходного дня» стал для них постоянным местом жительства. И тогда же появилась идея заняться агротуризмом.

Сначала взялись за переделку старого сарая в баню. После реконструкции там появились свет, вода и электричество. В итоге получилась и баня, и гостевой дом в одном лице.

В прошлом году началась новая стройка — на месте еще одного сарая над погребом супруги задумали дом-корчму. Он задумывался как место для ночевки гостей и обеденная зона агроусадьбы.

— Нам как раз строители доделали пристройку к нашему дому — у нас родился еще один ребенок, пора было расширить жилплощадь, — рассказывает Татьяна. — Ее собрали из сруба, который строители разобрали и перевезли из другой деревни. Имея такой опыт, решили и для дома-корчмы подыскать старую хату.

Дом за полторы тысячи долларов

Такую нашли за Воложином, в 40 километрах. В ней уже давно никто не жил, состояние было не самое лучшее, но выглядела привлекательно — просторная, с высокими потолками, из тесанных бревен. Денег за нее хозяева просили по местным меркам немало — полторы тысячи долларов. Поторговавшись, хату все же купили.

— Наши строители сначала пронумеровали каждый венец (цифры и буквы можно видеть и сейчас с внешней стороны стен), — рассказывают супруги, — Потом разобрали, погрузили на платформу и перевезли в Белокорец. Дом, кстати, оказался старше 100 лет — при разборке мы нашли монету 1879 года.

Выглядит процедура довольно просто, но есть нюансы. Так, чтобы собрать детали обратно в сруб, нужно было торопиться — долго в разобранном состоянии бревнам лежать нельзя, иначе их может «повести» и потом сложить их будет проблематично. Следовательно, к моменту доставки пронумерованных бревен на участке должен уже стоять фундамент.

Строители об этом владельцев предупредили, поэтому к моменту сборки старый сарайчик над погребом снесли, под размер сруба залили фундамент. Нижние венцы столетней хаты сгнили, поэтому их просто убрали, а вместо них выложили ряд из блоков. Ни снаружи, ни внутри их не видно, а дом не потерял в высоте.

Стены довольно быстро собрали, сделали новую стропильную систему и накрыли металлопрофилем. В таком виде дом и встретил зиму.

— Стоимость разборки, перевозки и сборка обошлась в 5 тысяч долларов, — говорит Татьяна. — Нам потом сказали, что мы переплатили, можно было договориться и гораздо дешевле. Но такие уж мы люди, не умеем торговаться. Да и что уж тут жалеть?

Дом-корчма

Весной начали отделку. Работы велись не самыми быстрыми темпами, но уже к осени можно было размещать гостей.

Дмитрий за время жизни в деревне научился многому: плитку класть, красить, шлифовать, шпаклевать, делать мебель. Поэтому строители привлекались на такие тяжелые работы, на которых сильно не сэкономишь, если будешь заниматься самостоятельно.

— Под всей площадью дома решили сделать бетонную стяжку, — рассказывает он. — Я ее сам хотел сделать — выставил по уровню маяки, начал искать бетон. Хорошо, что знакомый подсказал ребят воложинских, которые стяжками занимаются и берут 6 рублей за «квадрат». Мы сели, посчитали и стало понятно, что я сэкономлю всего сотню долларов, если сам этим буду заниматься. А бригада за день управилась, сделала ровную стяжку, готовую к укладке плитки.

Плитку, правда, Дмитрий укладывал сам, но здесь и экономия на услугах плиточника существенная — 800 долларов.

Под одной крышей с домом находится и большая терраса, задуманная как летняя столовая для гостей. И скажу вам по секрету: многие приезжают в усадьбу вовсе не потому, что так любят байдарки — здесь еще и отобедать можно по-королевски.

Так как по новому проекту в доме появились спальные места на мансарде и второй свет над гостевой комнатой, то скаты крыши утеплили. Изнутри они зашиты имитацией бруса.

Естественный свет в дом попадает через большие фронтонные окна

Над гостиной оставили родные балки — их просто зачистили и покрыли пропиткой

Раньше стены штукатурили смесью конского навоза соломы и глины — это и тепло позволяло сохранять, и стены были ровнее. После разборки-сборки сруба бревна пришлось зачищать от остатков такой отделки. После шлифовки дерево покрыли бесцветной пропиткой. Однако так не везде получилось сделать — в некоторых местах под окнами бревна подгнили и выглядели не очень привлекательно. Поэтому две стены зашили гипсокартоном и покрасили в нейтральный белый цвет.

Родные окна использовать было уже невозможно — сгнили рамы. Поэтому в доме стоят пластиковые, с современными теплыми стеклопакетами. Но они максимально близко похожи на старые — с двумя створками, распахивающимися наружу, с двухсторонней ламинацией профиля под дерево.

— Мы долго искали производителя, который бы сделал такие как нам нужно — многие отказывались или не понимали, что мы от них хотим, — рассказывает хозяйка. — Можно было сделать как у всех — поставить глухой стеклопакет в белом пластике. Как по мне, это выглядит не совсем уместно в деревянном доме. Знаю, что не все так считают, а деревенским людям восторги городских сельским колоритом и вовсе не понятны. Они искренне удивляются, почему мы не используем, например, ламинат или сайдинг.

Идеи для интерьера

В первой части дома находятся большая прихожая комната с небольшой кухней и санузлом. Отсюда можно попасть на этаж-антресоль с тремя спальными местами.

Попадая в дом, гости первое время обязательно «залипают» у печи-камина. Она предназначена для быстрого разогрева домика — «жарит» она сразу после растопки.

Во второй части почетное место занимает уменьшенная копия русской печи с лежанкой. Несмотря на небольшие размеры, это не бутафория — в ней можно и еду приготовить, и погреться.

— Сложил нам ее наш знакомый печник Михаил, из Ракова, — рассказывает Татьяна. — Классическая печь заняла бы в два раза больше места, но я на фото увидела эту, меньших размеров. И он такой мастер, что без чертежей и схем, только по одной картинке сложил эту печь.

Нагревается она медленно, но потом и остывает долго, тем самым поддерживая комфортную температуру в доме. Сколько сегодня стоит сложить такую печь с лежанкой? Дмитрий говорит, что обошлась она примерно в тысячу долларов — за работу и материалы.

Многие материалы для ремонта супруги не покупали — использовали по второму кругу старые или то, что было под рукой. Поэтому в интерьере много деталей и вещей с историей.

— Например, старую дранку, которая раньше лежала на крыше дома, Дима отшлифовал и ею задекорировали стены в санузле, — рассказывает Татьяна.

Стенку душевой обшили старыми досками, из которых раньше был сделан пирс к реке. За годы под солнцем и дождем они посерели, потрескались, открылась структура древесины — выглядит зашивка из них очень круто, натурально.

В хозяйстве было много старых плетеных корзин, остававшихся от прошлых владельцев. Татьяна и им придумала применение — после небольшой «доработки» супругом они служат светильниками. Старые ложки и вилки теперь украшают карниз. В большой комнате с печью карнизами стали старые кочерги, ухваты.

Спальня под крышей небольшая. Высота потолка здесь всего полтора метра, поэтому это пространство больше всего любят дети. Чтобы никто не выпал с этой антресоли, Дмитрий сделал перегородку из березовых толстых веток.

— Заехали в заказник, отобрали сколько нам надо, а работники спрашивают, зачем вам этот мусор? — смеется Татьяна. — Люди явно не поняли нашей задумки. В итоге оформили нам «товар» за символические 10 рублей.

В доме отрытая ретро-проводка с соответствующими стилю розетками и выключателями. В пространстве комнат с деревянными стенами они выглядят стильно. Дмитрий поделился лайфхаком, как дешевле такую сделать.

— Провода в оплетке для открытой проводки стоят везде примерно одинаково, — говорит он. — Но провода крепятся к стенам через изоляторы — фарфоровые или пластиковые. Визуально их не отличишь, свойства одинаковые, но по стоимости они отличаются в разы. Например, 10 штук фарфоровых стоят около 20 рублей, пластиковых — около 70 копеек за столько же. Тоже самое с распаечными коробками, розетками и выключателями. Я, например, покупал все это в «Светоприборе», у минского производителя. На этом получилось неплохо сэкономить.

Если говорить об общей стоимости реконструкции сруба с учетом его перевозки, то затея выходит не такой уж и дешевой. Дмитрий говорит, что это вполне сопоставимо по цене со строительством нового каркасного дома. Но реконструкция старой хаты была в удовольствие — в ней можно было воплощать любые идеи.

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